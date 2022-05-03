Росія спробує "приєднати" Донбас до свого складу вже у травні, – розвідка США

Росія хоче оголосити про так зване "приєднання Донбасу" у травні. Окупанти нібито готують черговий псевдореферендум.

Так, агресор має намір зробити свою окупацію українських областей офіційною. Про таку інформацію попередив посол США при ОБСЄ Майкл Карпентер на брифінгу в Держдепі.

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Росія націлиться на створення так званої "ХНР"

Карпентер розповів, що у США є дані розвідки, що Росія спробує "приєднати" окуповані Донецьку та Луганську області у середині травня. Загарбники хочуть провести новий псевдореферендум.

Далі в планах агресора створити аналогічну так звану "народну республіку" в Херсонській області.

Росіяни викрадають людей на окупованих територіях

Посол також розповів, що росіяни викрадають місцевих чиновників. Хочуть замінити їх на "групи, лояльні до Москви". Крім політиків, зникають директори шкіл, журналісти, місцеві активісти.

Загарбники відключили інтернет та доступ до деяких стільникових телефонів в окупованих регіонах, щоб перекрити потік надійної інформації. У цих містах Росія пробуватиме проводити фіктивні "референдуми".

Росія хоче окупувати весь Донбас до 9 травня

Зараз окупанти сконцентрувались на Сході України. Активні бої йдуть на Луганщині, Донеччині та Харківщині. Росіяни активізують свої сили, але наші Збройні сили героїчно стримують спроби наступу агресора.

Раніше експредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер вважає, що Росія хоче захопити весь Донбас до 9 травня, щоб оголосити про "перемогу".

Однак російська армія вже зазнала серйозних втрат. У Кремлі роблять жалюгідну спробу приховати реальну ситуацію. Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес припустив, що Путін під час параду 9 травня оголосить масову мобілізацію, щоб завдати вирішального удару по Україні.

Щоправда, на думку російського опозиційного правозахисника Марка Фейгіна, цього може не відбутись. За його словами, у Росії є погана традиція із загальними мобілізаціями – це сліпе роздавання зброї. Путін боїться цього.

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