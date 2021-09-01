Росія, США, Китай і Пакистан готують зустріч по Афганістану в Кабулі

1 вересня 2021 , 14:15
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Джерело:

"РИА Новости"

Бойовики руху "Талібан" 15 серпня захопили столицю Афганістану та встановили свою владу в країні. На тлі цих подій Росія, США, Китай і Пакистан готують зустріч у Кабулі.

Однак чотиристоронні перемовини можливі лише після стабілізації ситуації та відновлення роботи аеропорту. Про це повідомив заступник голови російського МЗС Ігор Моргулов.

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Росія, Китай, США і Пакистан готують зустріч по Афганістану в Кабулі,
– сказав він.

Ситуація в Афганістані

Зверніть увагу! Таліби почали захоплювати афганські найбільші міста після того, як Джо Байден вирішив вивести війська з території Афганістану. 

Теракти у Кабулі: коротко

  • Перший вибух у столиці Афганістану стався 26 серпня. Терорист-смертник підірвав себе поблизу входу в аеропорт. Трагедія сталася посеред натовпу.
  • Другий вибух пролунав у Кабулі через декілька годин неподалік готелю, розташованого біля летовища. Ймовірно, його спричинив замінований автомобіль.
  • У результаті цих інцидентів загинули понад 100 людей і сотні постраждали. Відповідальність за теракти взяли на себе бойовики "Ісламської держави".

Вибухи у Кабулі та ситуація в Афганістані: дивіться відео

Автор: Олег Васьків