Росія, США, Китай і Пакистан готують зустріч по Афганістану в Кабулі
1 вересня 2021 , 14:15Читать новость на русском
Джерело:"РИА Новости"
Бойовики руху "Талібан" 15 серпня захопили столицю Афганістану та встановили свою владу в країні. На тлі цих подій Росія, США, Китай і Пакистан готують зустріч у Кабулі.
Однак чотиристоронні перемовини можливі лише після стабілізації ситуації та відновлення роботи аеропорту. Про це повідомив заступник голови російського МЗС Ігор Моргулов.
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Росія, Китай, США і Пакистан готують зустріч по Афганістану в Кабулі,
– сказав він.
Ситуація в Афганістані
- Бойовики руху "Талібан" 15 серпня взяли під контроль столицю Афганістану.
- Президент країни зрікся влади та вилетів до Таджикистану набитим грішми літаком.
- Щоб керувати державою таліби створили раду, до якої мають ввійти 12 осіб.
- Після цього президент США неодноразово заявляв, що не шкодує про своє рішення.
Теракти у Кабулі: коротко
- Перший вибух у столиці Афганістану стався 26 серпня. Терорист-смертник підірвав себе поблизу входу в аеропорт. Трагедія сталася посеред натовпу.
- Другий вибух пролунав у Кабулі через декілька годин неподалік готелю, розташованого біля летовища. Ймовірно, його спричинив замінований автомобіль.
- У результаті цих інцидентів загинули понад 100 людей і сотні постраждали. Відповідальність за теракти взяли на себе бойовики "Ісламської держави".
Вибухи у Кабулі та ситуація в Афганістані: дивіться відео