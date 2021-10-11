Росія та США обговорять відновлення консультацій щодо Донбасу, – ЗМІ
11 жовтня 2021 , 16:28Читать новость на русском
Джерело:"Интерфакс"
Росія та США можуть відновити двосторонні консультації щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Раніше цей формат згорнули наприкінці каденції американського президента Дональда Трампа.
Питання про поновлення перемовин підійматимуть під час зустрічі зі заступницею державного секретаря Сполучених Штатів Вікторією Нуланд у Москві.
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На полях триденних переговорів існує зацікавленість сторін в обговоренні параметрів відновлення російсько-американських консультацій щодо врегулювання на сході України,
– пишуть росЗМІ.
Консультації тривали до 2019
- Консультації у форматі Росія – США щодо врегулювання ситуації на Донбасі тривали до 2019 року.
- Тоді російську сторону представляв помічник президента РФ Владислав Сурков, а представником США виступав спецпредставник Держдепу щодо України Курт Волкер.
- Однак цей формат переговорів згорнули наприкінці каденції Дональда Трампа – 45 американського президента.
До слова Російські окупанти готуються до активізації обстрілів на Донбасі, – розвідка
Ситуація на Донбасі: що відомо
- Протягом доби, 10 жовтня, окупанти 10 разів порушили перемир'я, двічі застосовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння.
- Вогонь відкривали у сторону Мирного, Причепилівки, Новотошківського, Попасної. На Луганщині зафіксували проліт ворожого безпілотника з перетином лінії розмежування.
- На щастя, українські військовослужбовці не постраждали. На провокації ворога бійці Збройних сил України відкривали вогонь у відповідь.