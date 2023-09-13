Що відомо про російський БпЛА "Скальпель" і чому він може замінили "Ланцет"

У Росії конструкторське бюро "Восток" розробило дрон-камікадзе під назвою "Скальпель". Представники компанії заявили, що перебувають у постійному діалозі з російськими військовими щодо технічних вимог до цього БпЛА.

Розробка "Востока" дуже схожа на ударний безпілотник від компанії Zala. Нині "Скальпель" проходить льотні випробування.

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Що росіяни кажуть про "Скальпель"

Пропагандистські ЗМІ країни-агресорки повідомили, що розробники цього дрона вже отримали заявки від кількох підрозділів окупаційної армії.

Основні характеристики БпЛА "Скальпель" за версією росіян:

максимальна дальність польоту до 40 кілометрів;

злітна вага до 10,5 кілограма;

крейсерська швидкість до 120 кілометрів;

наявність відсіку корисного навантаження діаметром 125 міліметрів та 650 міліметрів завдовжки;

можливість оснащення різними бойовими частинами загальною вагою до 5 кілограмів.

Цей безпілотник запускається з катапульти. Час баражування такого БпЛА не розголошується. Його аеродинамічна форма з подвійними Х-подібними крилами наслідує "Ланцет".

Чим цей дрон відрізняється від "Ланцета"

, "Скальпель" та "Ланцет" не є унікальними розробками окупантів. Росіяни спробували за формою скопіювати ізраїльські БпЛА від компанії UVision.

Розробники заявили, що "Скальпель" відрізнятиметься від "Ланцета" нібито "більш доступною ціною", однак вартість обох дронів не розголошується. У порівнянні з "Ланцетом-3" новий БпЛА має більшу крейсерську швидкість (різниця у 10 кілометрів за годину) та більше корисне навантаження (додаткові 2 кілограми).

Окупанти визнають, що іноземне походження матимуть "деякі компоненти". Як припускає видання, існує максимально висока ймовірність того, що всі основні системи "Скальпеля" будуть іноземними. Зазначається, що російські загарбники використовують у своїх дронах цивільну електроніку, постачання якої дуже важко зупинити за допомогою санкційної політики.

Що відомо про інші ворожі дрони