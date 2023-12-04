Завжди треба сприймати адекватно, – ВМС про загрозу створення морських дронів Росією

ЗМІ повідомляють, що росіяни намагаються скопіювати українські морські дрони. Однак наразі цю інформацію обговорювати рано, росіяни і раніше мали на озброєнні такий тип безпілотників.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук – передає 24 Канал. Він зазначив, що, ймовірно, згодом ми побачимо цю "не імєющую аналогов" зброю.

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Російські морські дрони

Дмитро Плетенчук наголосив, росіяни і раніше мали на озброєння морські дрони. Однак вони намагаються адаптувати, тобто реагувати на виклики сьогодення. Наразі це лише заяви, однак їх треба сприймати адекватно. Недооцінювати ворога не варто.

Поки ми не побачимо серійного виробництва, обговорювати немає чого. Так є заявлені характеристики, так вони кажуть про те, що вони цей напрям так само будуть розвивати у своїх системах озброєння, проте згодом побачимо,

– зазначив речник.

Однак Плетенчук не володіє інформацією, коли саме вони розпочали заявлене виробництво. Таким чином важко прогнозувати, чи з'явиться нова загроза у Чорному морі протягом найближчих місяців. Потрібно бути готовим до всього, тому ВМС України слідкують за ситуацією.

Також речник ВМС зазначив, що Україна є драйвером технологій, тому не дивно, якщо ми станемо першою країною, що вступить у "дронову війну".

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