Росія стягує ракетні війська на кордоні з Україною: які області під загрозою ударів

Представник Генштабу ЗСУ Олексій Громов попередив про небезпеку. 7 українських областей опинилися у зоні ризику.

Заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов заявив про збільшення кількості тактичних груп ракетних військ окупантів у прикордонних з Україною регіонах Росії. Про це він сказав під час брифінгу 15 червня.

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Які області опинилися у зоні ризику

Громов підтвердив, що у Брянській області з'явився дивізіон берегового ракетного комплексу "Бал". Через те, що Росія нарощує війська біля України, з'явилася загроза завдання ракетних ударів по нашій території. Мовиться про використання ворогом ракет типу Х-35.

Їх дальність стрільби дозволяє вражати об'єкти на території Житомирської, Київської, Полтавської, Черкаської, Чернігівської, Сумської та Харківської областей,

– пояснив він.

За словами Громова, російські окупанти зосередилися на пов'язаних із логістикою цілях. Окрім цього ворог може завдати ударів по промислових об'єктах. Також під загрозою удару опинилися об'єкти, що відповідають за постачання нафти та газу.

Що собою являє російський "Бал"

Це береговий мобільний ракетний комплекс. Він першочергово призначений для контролю територіальних вод та проливних зон, а також захисту військово-морських баз й інших берегових об'єктів та інфраструктури узбережжя від ймовірного висадження десанту.

"Бал" оснащений протикорабельними ракетами Х-35 та Х-35У. Росіяни їх модернізували та збільшили їм дальність з 260 до 500 кілометрів. Цей комплекс має на озброєнні 11-й окрема берегова ракетно-артилерійська бригада військ Чорноморського флоту Росії.

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