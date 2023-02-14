Росія накопичує літаки та вертольоти на кордоні з Україною та готується кинути їх у бій, – FT
Джерело:Financial Times
Росія накопичує літаки поблизу кордону з Україною. Про це повідомляє західна розвідка.
У матеріалі Financial Times повідомляють, що це може свідчити про те, що Росія готується кинути у війну свої літаки та вертольоти, щоб підтримати наземний наступ.
Дивіться також Там відбувається знищення російського потенціалу, – Зеленський про запеклі бої на Донбасі
Західна розвідка пояснила плани ворога
Зазначають, що це спонукало союзників України зробити пріоритетом швидку доставку систем ППО та артилерійських боєприпасів до Києва, щоб відреагувати на зміну підходу російських військ.
Розвіддані, показують, що Росія накопичує літаки та вертольоти неподалік кордону з Україною. У вівторок, 14 лютого, на зустрічах з країнами-союзниками, які підтримують Україну, міністр оборони США Ллойд Остін підкреслив загрозу, яку становлять значні військово-повітряні сили Росії, що залишилися.
Він дуже ясно дав зрозуміти, що в нас мало часу, щоб допомогти українцям підготуватися до наступу, і що вони мають досить специфічні потреби,
– сказав високопосадовець адміністрації США.
Він зазначив, що російські сухопутні сили досить виснажені, тож це найкращий показник того, що вони перетворять наступ на повітряний бій.
Чи дійсно Росія готується до нового наступу
- Радника голови Офісу Президента Михайло Подоляк 9 лютого заявив, що масштабний наступ росіян вже розпочався. Він наголосив Подоляк, що основні та активні бойові дії відбуваються в Луганській та Донецькій областях. І вони досить масштабні.
- Він також зазначив, що кремлівський диктатор може кинути на війну 200 чи 300 тисяч людей, всі ці військові загинуть.
- Російські пропагандисти поширюють інформацію про то, що нібито в Україні мають відбутися "надзвичайні події" до 24 лютого. Радник голови Офісу Президента України Сергій Лещенко під час брифінгу 13 лютого спростував це.
- Він наголосив, що це ще один приклад інформаційно пропагандистської операції, аби впливати на маси та свідомість українців.
- "Нічого надзвичайного, порівняно з тим, що відбувається за останній рік, немає. Війна триває вже рік, вона буде тривати й найближчі дні. Тому гуртуватися навколо ЗСУ та давати відсіч агресору на всіх фронтах", – сказав він.