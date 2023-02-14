Росія накопичує літаки та вертольоти на кордоні з Україною та готується кинути їх у бій, – FT

Росія накопичує літаки поблизу кордону з Україною. Про це повідомляє західна розвідка.

У матеріалі Financial Times повідомляють, що це може свідчити про те, що Росія готується кинути у війну свої літаки та вертольоти, щоб підтримати наземний наступ.

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Західна розвідка пояснила плани ворога

Зазначають, що це спонукало союзників України зробити пріоритетом швидку доставку систем ППО та артилерійських боєприпасів до Києва, щоб відреагувати на зміну підходу російських військ.

Розвіддані, показують, що Росія накопичує літаки та вертольоти неподалік кордону з Україною. У вівторок, 14 лютого, на зустрічах з країнами-союзниками, які підтримують Україну, міністр оборони США Ллойд Остін підкреслив загрозу, яку становлять значні військово-повітряні сили Росії, що залишилися.

Він дуже ясно дав зрозуміти, що в нас мало часу, щоб допомогти українцям підготуватися до наступу, і що вони мають досить специфічні потреби,

– сказав високопосадовець адміністрації США.

Він зазначив, що російські сухопутні сили досить виснажені, тож це найкращий показник того, що вони перетворять наступ на повітряний бій.

Чи дійсно Росія готується до нового наступу