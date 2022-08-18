росія стягує С-300 до лінії фронту: військовий експерт Жданов оцінив рівень загрози

Є доволі очевидна загроза масованого обстрілу території України. Адже росія концентрує біля наших кордонів та на окупованих територіях велику кількість ракет для ЗРК С-300.

Про це 24 каналу повідомив військовий експерт Олег Жданов. Він не виключає, що росія готується завдати масованого удару по Україні на День Незалежності.

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Для чого росія стягує С-300 до лінії фронту

Жданов зазначив, що є два варіанти можливого застосування цих ракетних комплексів. Згідно із першим, росіяни хочуть збільшити кількість ракет для масованого обстрілу на День Незалежності.

Другий варіант, який може бути причиною стягування цих ракет, – вони хочуть збільшити щільність засобів протиповітряної оборони,

– сказав військовий експерт.

Він пояснив, що окупанти, можливо, роблять так у передчутті того, що ми можемо отримати західну авіацію. Адже розмови про надання нам західних зразків авіації йдуть уже давно. До того ж у американських ЗМІ була інформація, що деякі наші льотчики вже проходять відповідні навчання.

Військовий експерт нагадав, що Україна з першого дня повномасштабного вторгнення росії просила системи ППО, авіацію, артилерію, танки та інші бойові броньовані машини. Нам дали майже все, за винятком авіації. Тому цілком ймовірно, що за місяць – півтора вона може з'явитися в небі України з нашими ж пілотами.

Жданов назвав два варіанти дій росії на День Незалежності: дивіться відео

Які ракети може використати росія

Жданов вважає, що москва може завдати масованого удару по Україні на День Незалежності. Однак малоймовірно, що вона застосує ракети "Кинджали", оскільки їх у росії дуже мало. Невелика також і кількість літаків, які переобладнані під цю ракету.

Масований удар може бути завданий "Калібрами" морського базування, які ще залишилися. Може бути завданий звичайними балістичними ракетами до ракетами до комплексу "Іскандер",

– заявив він.

Військовий експерт зауважив, що у росії дуже великий арсенал ракет класу "повітря-земля". Зокрема, ракети Х-22, Х-101, Х-55 та Х-555. До того ж до південного узбережжя материкової частини України дістають береговий ракетний комплекс типу "Бастіон" та ракети П-800 "Онікс", якими обстрілювали Одеську й Миколаївську області.

Використання росією комплексів С-300: що відомо

росія почала активно використовувати для удару зенітно-ракетні комплекси С-300. В американському Інституті вивчення війни вважають, що це може означати те, що вона вичерпує запаси потужніших ракет.

Нині росія стягує до кордонів з Україною та на окупованих територіях велику кількість нової зброї. Як повідомляє СтратКом ЗСУ, мовиться, зокрема, про транспортно-пускові контейнери із зенітно-керованими ракетами до зенітно-ракетного комплексу С-300.

Водночас ЗСУ на Півдні знищили 4 зенітно-ракетні системи С-300 та 3 склади боєприпасів ворога. Окрім того, вдалося ліквідувати 39 окупантів.

Зазвичай зенітно-ракетні комплекси ЗРК С-300 використовують для протиповітряної оборон и. Втім, російські окупанти додумалися бити з цієї зброї по наземних цілях.

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