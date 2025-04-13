Росія в Сумах убила цілу родину Мартиненків
- Російський обстріл Сум у Вербну неділю призвів до загибелі цілої родини Мартиненків.
- Загинули батько, мати і шестикласник Максим.
Після російського обстрілу Сум у Вербну неділю загинуло багато людей. Як стало відомо, серед них і ціла сім'я Мартиненків.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис навчального закладу.
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Що відомо про родину загиблих Мартиненків у Сумах
Страшну звістку повідомили у Старосільському ліцеї. Там указали, що Максим був шестикласником.
Зі співчуттям у серцях… Колектив учителів, працівників та учнів ліцею глибоко сумує з приводу трагічної загибелі учня 6 класу Максима Мартиненка та його батьків. Наші серця розбиті сьогоднішньою звісткою. Як шкода, що більше ніколи не зустрінемось у стінах рідного ліцею. Царство небесне та вічний спокій,
– ідеться в повідомленні.
Родина Мартиненків, яку вбила Росія 13 квітня 2025 у Сумах / Фото зі сторінки Старосільського ліцею
Шестикласника Максима Мартиненка росіяни вбили балістичною ракетою / Фото зі сторінки Старосільського ліцею
Люди в коментарях до допису ліцею пишуть "Царство Небесне" та кажуть, що це жахлива подія, яку росіянам не пробачать.
24 Канал також висловлює співчуття всім, хто знав родину Мартиненків.
Скільки людей загинуло в Сумах у Вербну неділю
На 18:00 відомо про 34 жертви, з них 2 дитини. Постраждали 117 осіб, з них 15 дітей.
Росіяни били по різних цивільних об'єктах – наприклад, по будівлі Сумського університету, де була запланована дитяча вистава. І по тролейбусу, яким люди їхали з церкви. У цьому транспорті загинуло найбільше.
Зруйновано і Центр захисту прав людини, що досить знаменно.
Серед жертв – викладачка Коледжу мистецтв, артистка оркестру Сумського національного театру імені Щепкіна, талановита піаністка Олена Когут.
Україна передала інформацію про жорстокий удар міжнародним партнерам. Ряд політиків уже засудив російський терор.
У низці областей України оголосили жалобу.
ЗСУ вже пообіцяли помсту за загиблих у Сумах
У Генштабі заявили, що будуть знищувати ворога та його техніку, де б він не був. А дві бригади вже показали свою відповідь агресору. Військові 80 десантно-штурмової Галицької бригади продемонстрували різноманітну зброю з написами "За Суми, помстимося!" Цікаво, що там є і ФАБ.
Бійці 82 окремої десантно-штурмової Буковинської бригади уже відпрацювали по росіянах з артилерії.