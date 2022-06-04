Росія свідомо знищує українську культуру: Зеленський закликав виключити її з ООН та ЮНЕСКО
Володимир Зеленський закликав Організацію Об'єднаних Націй та ЮНЕСКО вигнати зі своїх лав Росію. Він просить зробити це на тлі свідомого та системного знищення культури України.
Зеленський закликав виключити Росію з ООН та ЮНЕСКО
Про це очільник нашої держави заявив під час традиційного звернення 4 червня, повідомляє 24 канал. Президент України зауважив, що Росія свідомо знищує українську культуру, а держава, яка чинить такі дії, не може бути членом ЮНЕСКО та залишатися в ООН.
Головне ЗСУ борються за Сєвєродонецьк, моторошний обстріл Миколаєва: основне за 101 день війни
Так, сьогодні, 4 червня, на Донеччині у Святогірській лаврі згорів Всіхсвятський скит. Загорання сталося у результаті російського артилерійського обстрілу. Скит Святогірської лаври почали відбудовувати в 2001 році. 10 червня була б чергова річниця початку будівництва. Але, на жаль, російські загарбники не мають нічого святого.
Президент України підкреслив, що це вже не перший раз, коли окупанти цілять по лаврі – 1 червня від російського обстрілу загинули троє монахів лаври, а богослужіння змушені проводити у підвалі.
При цьому це одна з трьох лавр України, яку в Москві досі вважають пов'язаною із Російською православною церквою. Втім, це не зупиняє російську армію завдавати постійних ударів.
Окупанти вже знищили 113 храмів
За словами Зеленського, вони готові спалювати все, зокрема і православні церкви. За час повномасштабної війни вже зруйновано або пошкоджено 113 церков. Серед них є і ті, що пережили Другу світову війну, але не російську окупацію.
Українські дипломати зроблять усе, щоб про цей черговий злочин окупантів дізналися усі в світі. Росія свідомо і системно знищує українську культурну та історичну спадщину так само, як і соціальну інфраструктуру, як і житлові будинки, як і усе, що необхідне для нормального життя,
– запевнив він.
Глава України підкреслив, що держава, яка це робить, не може бути членом ЮНЕСКО і не може залишатись в ООН. Адже статут ООН не передбачає жодних прав для терористів, а ЮНЕСКО – не місце для варварів.
Обстріл скита Святогірської Лаври: коротко
- Сьогодні, 4 червня, російські окупанти здійснили черговий обстріл скита Святогірської лаври. Пожежа, яка виникла внаслідок атаки, повністю охопила головний храм.
- Окрім священнослужителів в храмі перебували приблизно 300 біженців. Серед людей, які намагалися врятуватися, були інваліди, літні люди та приблизно 60 дітей.
До теми – звернення Володимира Зеленського за 4 червня: дивіться відео