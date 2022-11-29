У США пояснили, чому поки не визнають Росією державою-спонсоркою тероризму

Парламентська асамблея НАТО та Європарламент визнали Росію спонсором тероризму. Тим часом у США не поспішають схвалювати таке рішення.

Сполучені Штати наразі не вважають корисним офіційне визначення Росії державою-спонсором тероризму, однак, виступають за подальші санкції та експортні обмеження. Про це повідомила пані посол США в НАТО Джуліанн Сміт.

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Чому США ще не визнали Росію спонсором тероризму

Відчуття у Вашингтоні полягає в тому, що це зараз непотрібно, і насправді може бути контрпродуктивно в тому плані, що це може зашкодити нашій можливості, наприклад, привозити гуманітарну допомогу Україні, або вивозити певну кількість зерна з України,

– пояснила позицію США Джуліанн Сміт.

Також пані посол зауважила, що США зосереджені на тому, аби разом з союзниками працювати над санкціями та збільшувати тиск на Путіна і його уряд. А також тиснути на економіку і фактично забороняти російській армії просуватися і створювати нові спроможності в цій війні.

"Тому зосереджуємося на поєднанні санкцій, експортних обмежень та іншого", – підсумувала Сміт.

До речі Європарламент прийняв резолюцію про визнання Росії спонсором тероризму

Росію визнали державою-спонсором тероризму: останні новини

21 листопада парламентська асамблея НАТО одноголосно схвалила резолюцію про визнання Росії державою-спонсором тероризму. Її ухвалення ініціювала наша держава.

Голова постійної делегації у ПА НАТО розповів, що держави-члени також підтримали створення спеціального трибуналу для покарання російських воєнних злочинців.

Єгор Чернєв також наголосив, що у документі закріплений принцип, що НАТО буде підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Зокрема, передбачене збільшення військової допомоги, розробка конкретних кроків щодо вступу нашої держави у НАТО та створення механізму стягнення з Росії репарацій. Резолюцію направлять парламентам країн-членів Альянсу.

Європарламент схвалив резолюцію 23 листопада. Президент України одразу же відреагував на це рішення. Володимир Зеленський наголосив, що Росія використовує засоби тероризму. Державу-агресорку необхідно ізолювати на всіх рівнях, притягнути до відповідальності, та покласти край у її багаторічній політиці тероризму в Україні та світі.

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