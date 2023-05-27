Кремль намагається змусити Захід вплинути на Київ: хочуть поступок і переговорів

Кремль, ймовірно, знову намагатиметься тиснути на Захід, аби там змусили Україну піти на поступки та вести переговори на вигідних для Росії умовах.

Такого виснову дійшли фахівці американського Інституту вивчення війни. Навели приклад, що 26 травня в Кремлі заявили, що Путін у телефонній розмові з президентом Бразилії Луїсом Інасіо Луло сказав про "відкритість російської сторони до діалогу". Мовляв, це блокує Київ.

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Росія не відмовилась від своїх цілей

Заява Путіна не вказує на те, що Росія зацікавлена ​​в продовженні переговорів з Україною. Вона свідчить, що Кремль не відмовився від своїх максималістських цілей змусити українську владу капітулювати.

Припускають, що Росія намагається посилити свої брехливі заяви про готовність вести переговори з Україною на тлі прибуття спеціального представника Китаю з питань Євразії Лі Хуея до Москви.

Вплив Китаю

Wall Street Journal раніше писало, що Лі закликав європейських чиновників припинити конфлікт в Україні до його ескалації. Експерти вважають, що головні інтереси Китаю полягають у забезпеченні перемоги Росії. Бояться, аби щоб Росія не використовувала ядерну зброю.

Заявлена ​​взаємодія, ймовірно, вказує на те, що Китай намагається підштовхнути Захід, щоб він вплинув на Україну.

Ймовірно, Росія посилює свої хибні інтереси в переговорах напередодні запланованого українського контрнаступу. Хочуть зашкодити продовженню допомоги Заходу Україні.