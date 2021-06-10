Росія тричі програла гаслу "Слава Україні" у футболі, – Скоріна

Українська футбольна форма руйнує, окрім іншого, і маніпуляцію про те, що гасло "Слава Україні" – нібито так зване нацистське привітання. Але використання слогану вперше зустрічається в 1919 році.

Його використовували в кінному полку "чорних запорожців" за часів Української народної республіки, потім – в гетьманаті Скоропадського. І тільки потім його собі затвердив як вітання крило Організації українських націоналістів. Про це розповів Єгор Скоріна у своєму відеоблозі "Антифейк" на 24 каналі.

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За його словами, на тій же російській версії "Вікіпедії" зазначено, що вираз "слава України" зустрічається у Тараса Шевченка ще у варіанті вірша 1860 року.

І цьому гаслу Росія програє всуху вже тричі. Це третє за рахунком,

– сказав Скоріна.

Перша поразка

Перша поразка трапилась у 2018 році, згадав журналіст. Тоді, за його словами, на чемпіонаті світу з футболу хорватський захисник Домагой Віда, після матчу з російської збірної заявив, що перемога його команди присвячується Україні. Тоді Віда у відеозверненні і використовував дружнє "Слава Україні".

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Як згадав журналіст, в Росії від такого піднявся неймовірний скандал. Під тиском організаторів, ФІФА оштрафувала футболіста і все.

"Це все, що вдалося Росії вичавити з цього. Ніяких дивідендів для себе Кремль не отримав", – зазначив Скоріна.

Друга поразка

Нічим закінчилася і обурення росіян вдруге, коли напис "Слава Україні" з'явився на формі збірної у 2018 році. Скоріна наголосив: пропагандисти перекручувалися, як могли, але ні до чого це не привело.

"Ніхто форму збірної України не забороняв. І гасло "Слава Україні" було на футболках гравців збірної", – сказав він.

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