Росія тримає біля північно-східного кордону України близько 19 000 військових: Наєв розкрив мету

Росія продовжує свою повномасштабну агресію проти України. Сергій Наєв розповів про плани окупантів на прикордонних територіях.

Командувач Об'єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв заявив, що росіяни тримають до 19 000 військових у трьох своїх прикордонних областях. Мовиться про Бєлгородську, Курську та Брянську області.

Читайте також Скільки ще росіян може мобілізувати Путін: Світан назвав приблизні числа

Навіщо це ворогу

Генерал-лейтенант заявив, що держава-терорист продовжує відкриту збройну агресію проти України на територіях Брянської, Курської та Бєлгородської областей. Окупанти проводять розвідку, обстрілюють українські прикордонні райони, використовують авіацію та дрони-камікадзе, завдають ударів балістикою та керованими ракетами.

Крім військових об'єктів, Росія намагається зруйнувати енергетичну, транспортну та промислову інфраструктури, завдає цинічних ударів по житлових кварталах, медичних та освітніх установах, торговельних центрах та складах з гуманітарними вантажами,

– сказав Наєв.

За його словами, саме для виконання цих завдань Росія тримає до 19 000 солдатів біля українського кордону. Ці загарбники мають на озброєнні танки, ракетну техніку, бойові броньовані машини, артилерію, ППО, оперативно-тактичні ракетні комплекси.

Також Наєв розповів про ситуацію на кордоні з Білорусією. На цей час там немає ознак формування ударних угруповань ворожих військ, попри інтенсивні переміщення частин та підрозділів противника по білоруській території та західних областях Росії у першому півріччі.

Інші заяви Наєва