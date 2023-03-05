Це високоточні ракети – треба бути уважними до сигналів тривоги, – ОК "Південь"

Росія тримає у Чорному морі велике корабельне угрупування. В ОК "Південь" наголошують, що потрібно бути обережними й реагувати на сигнали повітряної тривоги.

Наразі в Чорному морі на бойовому чергуванні Росія тримає 16 ворожих кораблів, серед яких 4 носії крилатих ракет "Калібр" із загальним залпом 24 ракети. Про це в ефірі новинного телемарафону розповіла речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк, пише 24 Канал.

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Росіяни тримають на чергуванні ракетоносії, пуски з яких важко виявити

Гуменюк повідомила, що корабельне угрупування ворога стало велике. Росіяни тримають у Чорному морі 4 носії крилатих ракет "Калібр". Вони високоточні й сягають по всій території України. При цьому 2 ракетоносії є підводними човнами, пуски з яких значно важче зафіксувати.

На чергуванні 4 ракетоносії, 2 з яких підводні. Пуски цих носіїв складніше виявляти, тому треба бути дуже уважними до сигналів повітряної тривоги й реагувати оперативно, не відкладаючи,

– сказала Наталія Гуменюк.

Вона наголосила, що якщо говорити про використання всіх ракетоносіїв Росією одночасно, це досить потужний залп. Проте практика масованих обстрілів не дала ворогу бажаних результатів, тож наразі Кремль може націлитись на об'єкти української ППО.

Тому Наталія Гуменюк закликала українців в жодному разі не повідомляти навіть про те, в якій області спрацювала ППО. Спочатку потрібно дочекатися офіційного підтвердження.

Скільки кораблів тримає Росія в інших водах

Окрім Чорного моря, Росія тримає свої кораблі напоготові в Азовському та Середземному морі. За даними ВМС України, станом на 5 березня:

в Азовському морі – 1 ворожий корабель;

в Середземному морі – 10 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр" із загальним залпом 72 ракети.

Крім цього, за добу Керч-Єнікальською протокою здійснили 56 російських суден. До Азовського моря рушили 34 судна, з них 12 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор. Тим часом до Чорного моря направили 22 судна, 10 з яких продовжили рухатись до Босфору.