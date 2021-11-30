Росія – це гостра загроза, – глава MI6 про заяви Путіна

Росія становить загрозу для України. Президент держави-агресорки Володимир Путін ясно дав зрозуміти, що він не визнає право нашої держави бути незалежною.

Таку думку висловив глава розвідувальної служби Міністерства закордонних справ Великої Британії (MI6) Річард Мур. За його словами, треба уважно стежити за ситуацією.

До речі Говорили ще на початку року, – Путін про повномасштабне вторгнення до України

Росію попереджають про наслідки

Мур зауважив, що деколи навколо України виникають певні кризи. Він додав, що розвідувальна служба стурбована через нарощування військ та ймовірні наміри Путіна.

Тому потрібно дуже уважно стежити за ситуацією і дуже обережно сигналізувати росіянам про те, яку ціну їм доведеться заплатити, якщо вони втрутяться, як це сталося в 2014 році,

– наголосив розвідник.

Щоправда, глава MI6 додав: тут немає "ворожого порядку денного". Ніхто не намагається оточити Росію чи перешкодити її законним інтересам.

Що заявляв Путін