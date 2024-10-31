Я ледь добралась до балкона, – харків'янка, що пережила моторошний удар по будинку вночі

Росіяни ввечері 30 жовтня знову атакували Харків. Під ударом опинився житловий будинок. Є поранені, серед них діти у важкому стані.

Мешканка багатоповерхівки Гречко Віра Костянтинівка, розповіла, що росіяни атакують цей будинок КАБами вже не вперше. Удар був несподіваним, їй дивом вдалось врятуватись, передає 24 Канал.

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Росія атакує цивільне населення

Окупанти, як завжди, цинічно ударили по цивільних тоді, коли ніхто не очікував. Мешканка багатоповерхівки, яку атакували росіяни у Харкові, зазначила, що вже спала під час удару. Вона прокинулась від страшного тріску і босоніж вибігла, щоб рятувати своє життя.

У її помешканні залишилась кішка, проте, на щастя, тварину вдалось знайти.

Я ледь добралась до балкона, мене забирали звідти. У будинок попадало вже разів три, ще з 2022 року,

– сказала Віра Костянтинівна.

Жінка розповіла, що перейшла зі спальні ночувати в іншу кімнату, адже розуміла, якщо прилетить, то, можливо, там їй вдасться врятуватись. Вона пояснила, що вікна багатоповерхівки виходять в бік Бєлгорода. Це становить серйозну загрозу, адже окупанти здійснюють запуски ракет звідти.

У поліції Харківщини підкресли, що Росія здійснила запуск КАБів зі сторони Бєлгорода. Один влучив у районі Салтівки, внаслідок цього 31 людина поранена, з них троє у важкому стані, зокрема дітей.

Згодом стало відомо, що хлопець, якому було 11 років, на жаль, загинув.

Варто додати, що Володимир Зеленський пісня удару по Харкову наголосив, що зволікання партнерів із прийняттям рішень призводить до нових атак і закликав до рішучих дій для припинення агресії Росії.