Серед загиблих – 14-річні сестри, під завалами можуть бути люди: чим ворог атакував Краматорськ
Джерело:Офіс генпрокурора
Російські загарбники ввечері 27 червня вдарили по піцерії в Краматорську, що на Донеччині. Цинічні вороги забрали життя трьох дітей.
Станом на ранок відомо про 8 загиблих. Однак в Офісі Генерального прокурора повідомили, що під завалами ще можуть бути люди.
Дивіться також Ракетний удар по Краматорську та наступ ЗСУ на всіх напрямках: Зеленський звернувся до українців
Що відомо про обстріл Краматорська
Обстріл двома ракетами "Іскандер" здійснили ввечері (27 червня – 24 Канал), коли люди щойно дістались дому після роботи,
– заявив генпрокурор Андрій Костін.
Він пояснив, що злочинний режим Росії продовжує тактику терору проти мирних українців. Так, під час атаки по піцерії в Краматорську:
- 8 загиблих та 60 поранених;
- серед загиблих – троє дівчат – 17 років та дві 14-річні сестри.
Рятувальні роботи (станом на 8:10 28 червня – 24 Канал) тривають. Не виключено, що під уламками ще є люди,
– заявив Костін.
Він також розповів, що Офіс генпрокурора почав досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни.
Росія цинічно вдарила по Краматорську
- Глава Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що російські загарбники орієнтовно о 20 годині 27 червня атакували Краматорськ. Одна ворожа ракета влучила в піцерію в Краматорську, інша – у село Біленьке поблизу Краматорська Донецької області. Наразі невідомо, який там був наслідок удару.
- Станом на 7:10 28 червня в ДСНС повідомили про 8 загиблих людей та 56 поранених. Рятувальники ще проводили розбір завалів зруйнованої будівлі та шукали людей, які можуть бути під завалами.
- Варто зауважити, що російські окупанти у ворожих пабліках раділи через вбивства українських людей, зокрема – дітей. Це вкотре демонструє справжнє "обличчя" ворогів.
- Також у мережі опублікували перші кадри після атаки. Не радимо їх дивитись чутливим людям.