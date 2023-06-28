Серед загиблих – 14-річні сестри, під завалами можуть бути люди: чим ворог атакував Краматорськ

28 червня 2023, 09:40
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Джерело:

Офіс генпрокурора

Російські загарбники ввечері 27 червня вдарили по піцерії в Краматорську, що на Донеччині. Цинічні вороги забрали життя трьох дітей.

Станом на ранок відомо про 8 загиблих. Однак в Офісі Генерального прокурора повідомили, що під завалами ще можуть бути люди.

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Що відомо про обстріл Краматорська

Обстріл двома ракетами "Іскандер" здійснили ввечері (27 червня – 24 Канал), коли люди щойно дістались дому після роботи,
– заявив генпрокурор Андрій Костін.  

Він пояснив, що злочинний режим Росії продовжує тактику терору проти мирних українців. Так, під час атаки по піцерії в Краматорську:

  • 8 загиблих та 60 поранених;
  • серед загиблих – троє дівчат – 17 років та дві 14-річні сестри.

Рятувальні роботи (станом на 8:10 28 червня – 24 Канал) тривають. Не виключено, що під уламками ще є люди,
– заявив Костін.

Він також розповів, що Офіс генпрокурора почав досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни. 

Росія цинічно вдарила по Краматорську 

  • Глава Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що російські загарбники орієнтовно о 20 годині 27 червня атакували Краматорськ. Одна ворожа ракета влучила в піцерію в Краматорську, інша – у село Біленьке поблизу Краматорська Донецької області. Наразі невідомо, який там був наслідок удару.
  • Станом на 7:10 28 червня в ДСНС повідомили про 8 загиблих людей та 56 поранених. Рятувальники ще проводили розбір завалів зруйнованої будівлі та шукали людей, які можуть бути під завалами.
  • Варто зауважити, що російські окупанти у ворожих пабліках раділи через вбивства українських людей, зокрема – дітей. Це вкотре демонструє справжнє "обличчя" ворогів.
  • Також у мережі опублікували перші кадри після атаки. Не радимо їх дивитись чутливим людям. 

Автор: Діана Квасневська