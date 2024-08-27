Бригада їхала рятувати людей після удару: в Херсоні окупанти обстріляли швидку, медиків поранено
Джерело:Роман Мрочко
Росіяни ударили по медиках, які їхали рятувати пораненого від попереднього обстрілу. Начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко розповів деталі ворожого обстрілу.
Окупанти не вперше цілять по медиках, як і по рятувальниках, поліцейських. І, звісно, постійно б'ють по цивільних – 25 серпня на людей двічі скидали вибухівку.
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Що відомо про удар по швидкій у Херсоні
У Дніпровському районі Херсона через ворожу атаку з дрона мінно-вибухову травму та уламкові поранення отримав 63-річний чоловік. Під час обстрілу він був на вулиці,
– написав Мрочко о 20:05.
На жаль, уже за п'ять хвилин в його каналі з'явився новий допис.
"Бригада швидкої, яка поспішала на допомогу пораненому у Дніпровському районі міста, сама потрапила під ворожий обстріл", – ідеться в ньому.
Через атаку окупантів постраждали троє медпрацівників – жінка віком 59 років, чоловіки 46 та 64 років. Вони дістали вибухову та закриту черепно-мозкову травми і контузію, зараз перебувають в одній із херсонських лікарень.
Авто медиків пошкоджене. Із чого саме вели вогонь загарбники, не повідомляють.
Окрім цього, Роман Мрочко повідомив, що ушпиталено 80-річну постраждалу з Дніпровського району Херсона. Вона близько восьмої вечора потрапила під обстріл з БпЛА, отримала вибухову травму та уламкове поранення ноги.
Жінка була на вулиці, коли атакували росіяни.
Ворог постійно накриває Херсон вогнем, адже легко може дістати з окупованого лівобережжя.