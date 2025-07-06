Росія уночі запустила понад 150 БпЛА і ракет: скільки збили
- Росія запустила 4 зенітні керовані ракети С-300 і 157 ударних БпЛА типу Shahed.
- Станом на 08:30 Сили ППО знешкодили 117 БпЛА.
Окупанти вкотре здійснили дронову атаку на Україну. Зафіксовані влучання ворожих снарядів у 19, а падіння уламків у 2 локаціях.
З вечора 5 липня у низці регіонів лунає повітряна тривога через загрозу безпілотників. Повітряні сили описали ситуацію у небі станом на 08:30 6 липня, передає 24 Канал.
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Чим атакувала Росія уночі
Противник для атаки використав 4 зенітні керовані ракети С-300 із Курської області та 157 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників імітаторів. Ворожі дрони були запущені з кількох напрямків: Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, Гвардійське, Чауда.
Наразі Сили ППО знешкодили 117 БпЛА на півночі, сході, півдні та в центрі країни. 98 – збито вогневими засобами ураження, 19 – локаційно втрачено/подавлено РЕБ.
Повітряна атака триває, нові групи "Шахедів" зайшли із північного напрямку!,
– попередили військові.
Нагадаємо, що Росія масовано атакувала Миколаїв, пошкодивши портову інфраструктуру, склади та електромережі. У Миколаївському районі ушкоджень зазнали 13 приватних будинків, бази відпочинку та інші об'єкти, без світла залишився 531 абонент.