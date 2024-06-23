Під час обстрілів загинули двоє енергетиків ДТЕК

Під час атак росіян по українській енергетиці загинули енергетики. Ворог забрав життя диспетчера підстанції Укренерго та машиніста електростанції іншої енергетичної компанії.

Росіяни вбили українських енергетиків 21 та 22 червня 2024 року. Тільки з березня ворог завдав вже 8 масованих атак по українській енергетиці.

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Що відомо про загибель енергетиків

Чергова велика трагедія для української родини енергетиків: двоє наших колег загинуло під час обстрілів,

– розповіли в компанії.

За їхніми даними, внаслідок російських обстрілів загинули:

22 червня диспетчер підстанції Укренерго 38-річний Денис Новіков, який працював у Запорізькому районі;

21 червня машиніст електростанції іншої енергетичної компанії 36-річний Костянтин Гусак.

Щирі співчуття рідним, близьким та друзям наших колег. Не пробачимо,

– написали в ДТЕК.

24 Канал щиро співчуває рідним загиблих енергетиків.

На жаль, у Києві на енергетичному підприємстві 23 червня виявили тіло 43-річного працівника. Причини трагедії – невідомі.

Ще не початку 2023 року у ДТЕК розповіли, що за час повномасштабної війни 127 їхніх працівників загинули, 319 поранені, 46 зникли безвісти, ще четверо – перебували у полоні.

У ДТЕК 20 червня 2024 року заявили, що з початку повномасштабного вторгнення Росія понад 180 разів обстріляла теплоелектростанції ДТЕК Енерго. Тільки на теплоелектростанціях Росія поранила 51 працівника, вбила трьох енергетиків.