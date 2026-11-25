Окупанти вкотре атакували Київ балістичними ракетами ввечері 25 листопада. У столиці України було гучно.

Про вибухи у Києві з'явилася інформація близько 23:45. Перед цим Повітряні сили заявили про швидкісну ціль у бік столиці. За мить пролунала тривога.

Що відомо про удар по Києву?

За інформацією Повітряних сил, в Україні загроза застосування балістичного озброєння. Моніторингові ресурси уточнили, що Росія запускала ракети з Брянська. Рухалися вони через Чернігівщину.

За попередніми даними, на Київ летіло від 4 до 8 балістичних ракет. Імовірно, РМ-48У з комплексів С-400.

Згодом мер Києва Віталій Кличко підтвердив атаку.

Вибухи у столиці. Місто під атакою балістики,

– зазначив він.

Наразі більше офіційної інформації немає. Станом на 23:00 балістична загроза все ще залишалася та не було відбою, однак росіяни більше нічого у бік України не запускали.

Які наслідки атаки?

За словами Кличка, у Деснянському районі зафіксовано влучання у будівлю на території промзони. Туди попрямували екстрені служби.

Крім того, у Деснянському районі, попередньо, влучання у ще одну нежитлову будівлю. Є інформація про руйнацію та про те, що можуть бути постраждалі. Там також на місці екстрені служби.

Згодом Кличко заявив про влучання у торговий центр у все тому ж Деснянському районі.

Додамо, що Росія останнім часом часто обстрілює Київ як балістикою, так і реактивними "Шахедами". Зокрема, посеред дня 23 листопада удар припав на історичний центр міста.

А під час масованої атаки вночі 20 числа росіяни били балістикою по мостах столиці. Також тоді, на жаль, не минулося без багатьох жертв.