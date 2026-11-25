Росія вдарила балістикою по Києву: у столиці пролунали вибухи, є влучання
Окупанти вкотре атакували Київ балістичними ракетами ввечері 25 листопада. У столиці України було гучно.
Про вибухи у Києві з'явилася інформація близько 23:45. Перед цим Повітряні сили заявили про швидкісну ціль у бік столиці. За мить пролунала тривога.
Що відомо про удар по Києву?
За інформацією Повітряних сил, в Україні загроза застосування балістичного озброєння. Моніторингові ресурси уточнили, що Росія запускала ракети з Брянська. Рухалися вони через Чернігівщину.
За попередніми даними, на Київ летіло від 4 до 8 балістичних ракет. Імовірно, РМ-48У з комплексів С-400.
Згодом мер Києва Віталій Кличко підтвердив атаку.
Вибухи у столиці. Місто під атакою балістики,
– зазначив він.
Наразі більше офіційної інформації немає. Станом на 23:00 балістична загроза все ще залишалася та не було відбою, однак росіяни більше нічого у бік України не запускали.
Які наслідки атаки?
За словами Кличка, у Деснянському районі зафіксовано влучання у будівлю на території промзони. Туди попрямували екстрені служби.
Крім того, у Деснянському районі, попередньо, влучання у ще одну нежитлову будівлю. Є інформація про руйнацію та про те, що можуть бути постраждалі. Там також на місці екстрені служби.
Згодом Кличко заявив про влучання у торговий центр у все тому ж Деснянському районі.
Додамо, що Росія останнім часом часто обстрілює Київ як балістикою, так і реактивними "Шахедами". Зокрема, посеред дня 23 листопада удар припав на історичний центр міста.
А під час масованої атаки вночі 20 числа росіяни били балістикою по мостах столиці. Також тоді, на жаль, не минулося без багатьох жертв.