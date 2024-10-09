Росія вдарила балістикою по Полтавщині: є пошкодження інфраструктури

Напередодні ввечері російські війська завдали балістичного удару по Полтавській області за допомогою щонайменше трьох ракет.

Внаслідок цього є пошкодження промислового об'єкта. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін.

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Деталі атаки на Полтавщину

Учора ввечері ворог атакував Полтавщину трьома балістичними ракетами. Є пошкодження промислового обʼєкта в області,

– йдеться у повідомленні глави ОВА.

За попередньою інформацією, як розповів Пронін, постраждалих внаслідок ворожої атаки, на щастя немає.

Що цьому передувало

Нагадаємо, ввечері 8 жовтня в Полтавській області пролунали вибухи. Повітряні сили попереджали про швидкісні цілі. Вибух у Полтавській області чули близько 22:00. Згодом пролунали повторні вибухи.

Як повідомили у ранковому звіті Повітряних сил, ворог задав удару по Полтавщині трьома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із території Курської області Росії. Крім цього, ворог атакував 22-ма ударними БпЛА із Приморсько-Ахтарська.

До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.