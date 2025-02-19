Росія вдарила КАБом по житловому сектору Куп'янська: під завалами загинув чоловік

Росія продовжує завдавати ударів по мирних містах України. Удень 19 лютого ворог вдарив КАБом по Куп'янську.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова.

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Що відомо про атаку Росії на Куп'янськ

Синєгубов розповів, що російські війська вдарили КАБом по житловому сектору міста Куп'янськ. Інцидент трапився близько 15:40.

Під завалами будинку рятувальники деблокують тіло 59-річного чоловіка,

– повідомив голова ОВА.

Наразі на місці удару продовжують свою роботу усі екстрені служби. У поліції Харківської області уточнили, що внаслідок обстрілу було зруйновано приватний будинок, а чоловік, на жаль, загинув під завалами.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом воєнного злочину.

Нагадаємо, що за словами голови МВА Куп'янська Андрія Беседіна, російські війська фактично впритул підійшли до міста. Він зазначив, що окупанти безперервно завдають ударів та контролюють логістичні шляхи, що ускладню забезпечити життєдіяльності громади.