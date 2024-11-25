Удар по центральній частині Харкова: зросла кількість постраждалих

Росія не припиняє атакувати мирні українські міста, які ніколи не становили для неї загрози. Зокрема, під ударом опинився Харків.

Зранку 25 листопада Росія вдарила по центральній частині Харкова. Про це пише 24 Канал із посиланням на голову Харківської ОВА.

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Що відомо про постраждалих

Олег Синєгубов розповів деталі удару по Харкову. За його словами, є щонайменше 15 постраждалих внаслідок російського обстрілу.

Крім цього, госпіталізували 9 людей. Наразі наслідки удару уточнюють, кількість постраждалих може збільшуватись.

Відомо, що внаслідок обстрілу на одній із вулиць виникла пожежа. Згодом мер міста Ігор Терехов уточнив, що влучання було у район щільної житлової забудови.

Приліт стався у двори, навколо яких багатоповерхові будинки. Горіли господарчі споруди та автомобілі,

– мовиться в повідомленні.

На місці працюють усі необхідні екстрені служби. Росія постійно атакує мирні українські міста. Часто цілями ударів ворога стають саме цивільні об'єкти.

Пам'ятайте, під час повітряної тривоги потрібно перебувати в укриттях або хоча б скористатись правилом двох стін. Звичайна обережність може зберегти життя, тому не варто нехтувати власною безпекою.