Росія вдарила по Херсону: є загиблі та поранені

Російські окупанти 5 жовтня завдали терористичний удар по Херсону. Ворог обстрілював територію міста з тимчасово окупованого лівого берега.

Людей попросили пройти в укриття цивільного захисту. Загроза удару тривала на тлі повітряної тривоги і загрози авіаобстрілу.

Зверніть увагу Шістьох людей рятують на операційних столах: деталі удару по селу Гроза на Харківщині

За останньою інформацією, у Херсоні на цю годину через російську агресію двоє людей загинули, один отримав поранення,

– мовиться у повідомленні.

Редакція 24 Каналу висловлює співчуття рідним загиблих.

Коли повідомляють про загрозу, потрібно йти в укриття цивільного захисту. Перебувати там потрібно, доки не сповістять про відбій тривоги. Не можна нехтувати цим правилом, адже воно рятує життя.

Удар по Харківській області

Російські окупанти продовжують скоювати геноцид. Загарбники вдень 5 жовтня завдали терористичний удар по селу Гроза на Харківщині. Кількість жертв – найбільша в області від початку повномасштабного вторгнення. На жаль, загинула 51 людина.

Дмитро Чубенко – прессекретар Харківської обласної прокуратури – розповів, що вбили майже половину села. Росіяни вдарили по кафе, де відбувалися поминки. З поваги на них прийшов представник або представниця фактично від кожного двору.