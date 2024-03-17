Росія вдарила по Миколаєву: є постраждалі

Вдень 17 березня російські загарбники атакували Миколаїв. На жаль, не минулося без постраждалих.

Близько 14 години російські загарбники вкотре атакували це місто. Що відомо про постраждалих внаслідок цього ворожого удару, передає 24 Канал.

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В якому стані постраждалі

оперативні деталі ворожої атаки - у нашому телеграмі

Близько 14 години очільник Миколаївської ОВА повідомив, що, на жаль, було два прильоти по Миколаєву.

На зараз 2 постраждалих середньої важкості,

– написав Віталій Кім о 14:30.

Згодом в ефірі телемарафону посадовець повідомив, що станом на 15:00 є 5 постраждалих.

Один з них у реанімації, один – середньої тяжкості. Троє – на обслідуванні. Загиблих наразі немає,

– наголосив Віталій Кім.

Також посадовець подякував поліцейським, які оперативно заблокували рух автомобілів після першого прильоту за два квартали. Начальник ОВА уточнив, що ракета влучила біля дороги.

Було б жертв більше, якби патрульні не зупинили рух вчасно,

– заявив Кім.

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Що вже відомо про атаку на Миколаїв 17 березня