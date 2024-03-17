Росія вдарила по Миколаєву: є постраждалі
Джерело:Віталій Кім
Вдень 17 березня російські загарбники атакували Миколаїв. На жаль, не минулося без постраждалих.
Близько 14 години російські загарбники вкотре атакували це місто. Що відомо про постраждалих внаслідок цього ворожого удару, передає 24 Канал.
Важливо Медики, рятувальники та цивільні: кількість поранених внаслідок атаки Росії по Одесі зрослаДо речі, оперативні деталі ворожої атаки - у нашому телеграмі.
В якому стані постраждалі
Близько 14 години очільник Миколаївської ОВА повідомив, що, на жаль, було два прильоти по Миколаєву.
На зараз 2 постраждалих середньої важкості,
– написав Віталій Кім о 14:30.
Згодом в ефірі телемарафону посадовець повідомив, що станом на 15:00 є 5 постраждалих.
Один з них у реанімації, один – середньої тяжкості. Троє – на обслідуванні. Загиблих наразі немає,
– наголосив Віталій Кім.
Також посадовець подякував поліцейським, які оперативно заблокували рух автомобілів після першого прильоту за два квартали. Начальник ОВА уточнив, що ракета влучила біля дороги.
Було б жертв більше, якби патрульні не зупинили рух вчасно,
– заявив Кім.
Зверніть увагу Трагічний удар по Одесі: відомо ім'я постраждалого рятувальника, чиє фото розлетілося мережею
Що вже відомо про атаку на Миколаїв 17 березня
- О 13:52 Повітряні сили попередили про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння зі Сходу. У Миколаївській області оголосили тривогу.
- Уже через 5 хвилин військові сповістили про загрозу з Півдня.
- Перші вибухи прогриміли в Миколаєві під час тривоги о 13:54. А орієнтовно через 10 хвилин були повторні.
- Згодом Віталій Кім написав, що був приліт по Миколаєву. Уточнив, що з того ж місця, що прилетіло по Одесі. Повторний пуск також.
- Загалом два прильоти.
- "В прощену неділю чи треба вибачати к***пів що вони нас обстрілюють балістикою?" – риторично запитав посадовець.
- Зауважимо, що відбій тривоги оголосили о 14:42.
- Також Кім зауважив, що в місці, звідки росіяни атакували, агресор розмістив 2 установки. Відповідно 2 пуски – на перезарядку потрібен час.