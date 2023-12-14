Росія вдарила по Одещині: серед постраждалих є діти
Джерело:ГУ ДСНС України в Одеській області
Рятувальники розповіли про наслідки атаки Росії на Одеську область. Кількох людей, зокрема дітей, ушпиталили.
У ДСНС розповіли про атаку Росії на Одещину. Попередньо відомо про 11 постраждалих.
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Що відомо про чергову атаку Росії на Одещину
У ДСНС повідомили, що в Одеській області є влучання внаслідок атаки країни-агресорки.
Рятувальники працюють на місці влучання на Одещині. Внаслідок обстрілів виникло загоряння легкового автомобіля та господарчої споруди. 11 поруч розташованих будівель зазнали пошкоджень,
– мовиться у повідомленні.
У відомстві повідомили, що 3 з 11 постраждалих – це діти. Всіх їх оглянули медики. Відомо, що 5 людей ушпиталили з тілесними пораненнями, 3 з яких діти.
Для ліквідації наслідків російської атаки залучено 30 рятувальників та 8 одиниць техніки ДСНС. На місці встановлено мобільний пункт обігріву. Також стало відомо, що Червоний Хрест організував підвезення теплих речей та їжі. З мешканцями та постраждалими працюють психологи ДСНС.
Крім цього рятувальники поділилися кадрами з місця подій.
Наслідки російської атаки на Одещину / Фото ДСНС
Рятувальники з очевидних причин не стали називати місце влучання. Адже на момент появи повідомлення від ДСНС все ще триває атака російськими дронами-камікадзе на Одещину.
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