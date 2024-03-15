На це й сподівалася Росія: Братчук розповів про наслідки цинічного удару по Одесі

Росія завдала масштабного удару по Одесі 15 березня. Внаслідок атаки є загиблі та поранені. Ворог бив балістикою – ракетами "Іскандер-М".

Про це 24 Каналу розповів речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук. Наразі рятувальна операція продовжується. 16 березня в Одесі та області оголошено день жалоби.

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Тактика удару росіян

Станом на 15:20 кількість загиблих в Одесі становить 14 людей, 46 поранено, серед яких 7 – працівники ДСНС. Є важкопоранені.

Росіяни атакували двічі. Власне, поранені рятувальники – ті, що приїхали одразу ліквідовувати наслідки першого удару, розбирати завали. Ворог цинічно вичекав паузу та знову вдарив по попередньому місцю влучання.

"Тобто ми бачимо, що ворог знову використовує під час ракетних обстрілів тактику так званого подвійного удару. Коли наноситься перший удар ракетою, потім допускають до місця роботи відповідні структури, ворог робить паузу і намагається теж влучити. На жаль, сьогодні відбулась саме така ситуація", – зазначив Братчук.

Росіяни це роблять для того, щоб цілеспрямовано і цинічно збільшити кількість жертв. Вони розуміють, що після удару буде надаватися допомога відповідними службами.

На це і сподівалася Росія. Ми бачимо цей великий список наших постраждалих, то, власне, й наноситься цей другий удар,

– додав він.

Наслідки удару

За словами Братчука, унаслідок удару пошкоджено будівлю рекреаційного закладу, станцію технічного обслуговування автомобілів, приватні будинки одеситів. Тобто росіяни вчергове били по приватному сектору, де є щільна міська забудова.

"Ворог готувався і вкотре показав, що є терористом. Бив по цивільних людях, об'єктах, інфраструктурі", – підкреслив речник.

Є потреба у крові

Наразі біля пунктів здавання крові вже утворилися черги з охочих допомогти пораненим унаслідок атаки. Утім, слід орієнтуватися на офіційні повідомлення, де є адреси відповідних пунктів. Братчук наголосив, що треба бути фізично підготовленим до здавання крові, а яка саме потрібна – визначать медики.

"Найголовніше, що сьогодні у нас є бажання знайти тих "ждунів", які в тому числі наводять ракети ворога на відповідні цивільні об'єкти, намагаються вбити якнайбільше одеситів, щоб посіяти паніку. Паніки в нас немає. Є холодний розум і гаряче серце. Тримаємося та покараємо всіх винних у тому, що відбувається", – додав він.

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