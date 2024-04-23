Росія атакувала Одесу "Шахедами": які наслідки жахливого удару по житлі людей

В Одесі внаслідок падіння збитого дрона пошкоджені житлові будинки. За даними міської влади, пошкоджено щонайменше 14 квартир.

Перший заступник Одеського міського голови Олександр Філатов заявив, що людей розселюють, їм допомагають відновлювати вікна та двері. Про наслідки ворожого обстрілу розповіли також у ДСНС, Силах оборони Півдня, поліції, МВС та Офісі генпрокурора, пише 24 Канал.

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Що відомо про атаку по Одесі

У Офісі генпрокурора повідомили, що росіяни пошкодили:

двоповерховий житловий будинок,

торговельні об'єкти та автомобілі.

Через російську атаку вибито шибки в житлових будинках та будівлях, прилеглих до місць падіння уламків.

Внаслідок атаки зазнали поранень 9 місцевих жителів, серед них четверо дітей: хлопчик та дівчинка 5 та 9 місяців, двоє хлопчиків 9 та 12 років. Дітей та трьох дорослих із травмами різного ступеня тяжкості доставлено до лікарні,

– заявили в прокуратурі.

Вони відкрили справу за фактом порушення законів і звичаїв війни та розпочали досудове розслідування.

Рятувальники показали наслідки атаки росіян в ніч проти 23 квітня 2024 року

Рятувальники розповіли, що вони врятували 34 людини, з них троє – діти. Психологи допомогли 27 людям.

В Одесі збитий дрон впав у районі житлових будинків / Фото Офісу генпрокурора, Геннадія Труханова, ДСНС, поліції

У ДСНС уточнили, що окупанти:

пошкодили цивільну інфраструктуру. Зокрема, житлові будинки, магазини, автомобілі;

частково зруйнували багатоквартирний двоповерховий будинок. Там спалахнула пожежа, яку загасили.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій на місці атаки розгорнула оперативний пункт обігріву для людей.

Міська влада показала наслідки ворожого обстрілу

Сили оборони Півдня повідомили, що у південних регіонах під прицілом російських окупантів була промислова і припортова інфраструктура регіону.

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