Горіли дерева, вибухали авто: мешканка Первомайського дивом залишилась живою після атаки росіян

Після російського удару по Первомайському на Харківщині зростає кількість постраждалих мешканців. Люди шоковані, адже містечко вважалось відносно безпечним.

Про це 24 Каналу розповіла кореспондентка з Харкова Анна Черненко. Серед поранених унаслідок обстрілу Росії також є діти.

До теми 10-місячне немовля у реанімації після удару росіян "Іскандером" по Первомайському

Сьогоднішній обстріл міста є другим за весь час повномасштабного вторгнення. Дуже пощастило, що ракета, попередньо "Іскандер", потрапила не в будинки. Але вибуховою хвилею від цього прильоту пошкодило квартири 2000 людей.

Наслідки російського удару по Первомайському: дивіться відео

"Ракета влучила неподалік житлової дев'ятиповерхівки, кілька будівель було пошкоджено, повністю вибито всі вікна", – зазначив речник Управління ДСНС Харківщини Євген Васільченко.



Росія вдарила по Первомайському / Фото 24 Каналу

Кількість постраждалих зростає

Станом на 18:24 кількість постраждалих зросла до 43. Серед них – 12 дітей. На щастя, стан 10-місячного немовляти вдалося стабілізувати. В інших дітей – легкі осколкові поранення, забиття і подряпини.



Росія вдарила по Первомайському / Фото 24 Каналу

"Чорне полум'я – дерева горіли, автівки вибухали. Страшно було, дуже страшно", – поділилась місцева мешканка Любов.

Жінка дивом лишилася живою. Вона саме вийшла на вулицю і почула звук ракети. Прилетіло в її двір.



Росія вдарила по Первомайському / Фото 24 Каналу

Удар Росії по Первомайському: коротко