"Жіночко, ви мене чуєте": поліція показала перші хвилини після удару по Покровську

Російські окупанти 13 жовтня вдарили по управлінню соцзахисту. На жаль, загинула одна людина. У мережі показали моторошні кадри перших хвилин після удару.

Російські окупанти продовжують завдавати терористичні удари по території України. Ворог вдарив по управлінню соцзахисту населення. Там перебувала 51 людина.

Зверніть увагу "Свідоме полювання на мирних": у Бериславі росіяни з дрона атакували подружжя в авто – є загибла

За попередніми даними, російські окупанти випустили по Покровську дві ракети "Іскандер-М". Коли стався перший приліт, людей терміново вивели на перший поверх будівлі.

Станом на 16:30 відомо про 14 травмованих осіб. Одна людина загинула в лікарні.

Серед поранених – 9 працівниць управління соціального захисту населення та 2 відвідувачки, віком від 32 до 68 років,

– мовиться у повідомленні.

Редакція 24 Каналу висловлює співчуття рідним загиблої. Вічна пам'ять.

Також правоохоронці показали кадри перших хвилин після удару.

Перші хвилини після прильоту у Покровську: дивіться відео

Також внаслідок удару по Покровську руйнувань зазнали:

адмінбудівля УСЗН,

об'єкт соціальної інфраструктури,

2 медичні об'єкти та 2 багатоквартирні будинки.

Російські окупанти будуть змушені відповісти за кожен терористичний удар по Україні. Не забудемо та не пробачимо.