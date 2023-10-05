Росія вдарила по продуктовому магазину на Харківщині: майже 50 загиблих

Росія вдарила по продуктовому магазину в Харківській області. Щонайменше пів сотні людей загинули.

Трагедія трапилась у селі Гроза Куп'янського району Харківської області. Володимир Зеленський написав, що Росія завдала ракетного удару.

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Що відомо про трагедію на Харківщині

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що російські загарбники атакували село Гроза Куп'янського району орієнтовно о 13:15 5 жовтня. Вороги вдарили по кафе та магазину.

Показово жорстокий російський злочин – удар ракети по звичайному продуктовому магазину, абсолютно свідомий теракт. Куп'янський район на Харківщині. Станом на цей час відомо про більш ніж 48 загиблих. Мої співчуття всім, хто втратив рідних і близьких! Надається допомога пораненим…

– написав президент України орієнтовно о 15:45 5 жовтня.

Очільник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що серед загиблих є діти. Зокрема, Росія вбила 6-річного хлопчика. Також щонайменше 6 поранених людей, з яких одна дитина – дівчинка.

Очільник Харківської обласної військової адміністрації розповів, що станом на 15:50 5 жовтня на місці працюють рятувальники, які продовжують розбирати завали. Тож кількість жертв може зрости.

На жаль, Андрій Єрмака написав, що станом на 16:03 вже 49 людей загинули.

Трагедія на Харківщині / Фото ОВА та з телеграму Володимира Зеленського

(Важливо! Не радимо дивитись фото чутливим людям)

Росія цинічно обстріляла Херсонщину

​Росія 5 жовтня цинічно атакувала лікарню в Бериславі Херсонської області. Окупанти повністю знищили 4 поверх та ще один – частково. Окрім того, Росія пошкодила машини швидкої допомоги. На жаль, поранені двоє медичних працівників – 60-річний водій зазнав перелому ноги та поранення голови, 39-річний фельдшер дістав контузію.

Вранці 5 жовтня Кремль вдарив по середмістю Херсона та вбив людей. Загинули 60-річна жінка та 54-річний комунальник, який обрізав дерева у дворі будинку. Ще один чоловік 54 років поранений.

Окрім того, тільки протягом минулої доби 4 жовтня Росія у Херсонській області завдала 78 обстрілів. Зокрема, окупанти випустили 445 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, авіації, безпілотників, двічі вдарили ракетами. Росіяни поранили двох людей.

Редакція 24 Каналу щиро співчуває рідним загиблих та поранених людей. Росія має понести покарання за всі злочини в Україні.