Росіяни зруйнували ресторан у Харкові: фото наслідків удару

Росіяни продовжують крити Харків вогнем. Цього разу ворог завдав удару по ресторану та зруйнував його.

Росія спрямувала по Харкову ударні дрони та зруйнувала об'єкт цивільної інфраструктури, зокрема, ресторан. Харківська прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

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Без постраждалих

Відомо, що у Київському районі міста пошкоджено обʼєкти цивільної інфраструктури: ресторан, магазин, офісні приміщення. У прилеглих житлових будинках вибито вікна.

Правоохоронці вилучили уламки трьох безпілотних літальних апаратів.

Наслідки удару по Харкову / дивіться фото

Російські злочини документують.

Росіяни вдарили по Харкову 27 березня