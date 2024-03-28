Росіяни зруйнували ресторан у Харкові: фото наслідків удару
28 березня 2024, 09:24Читать новость на русском
Джерело:Харківська прокуратура
Росіяни продовжують крити Харків вогнем. Цього разу ворог завдав удару по ресторану та зруйнував його.
Росія спрямувала по Харкову ударні дрони та зруйнувала об'єкт цивільної інфраструктури, зокрема, ресторан. Харківська прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.
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Без постраждалих
Відомо, що у Київському районі міста пошкоджено обʼєкти цивільної інфраструктури: ресторан, магазин, офісні приміщення. У прилеглих житлових будинках вибито вікна.
Правоохоронці вилучили уламки трьох безпілотних літальних апаратів.
Наслідки удару по Харкову / дивіться фото
Російські злочини документують.
Росіяни вдарили по Харкову 27 березня
- У середу, 27 березня, окупаційні війська завдали удару по Харкову. Внаслідок удару у місті пошкоджено щонайменше 14 багатоповерхівок, є загиблі та поранені. Обстріл житлових будинків, ймовірно, здійснено боєприпасом УМПБ Д-30, який раніше не використовували проти Харкова. Керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков розповів, що місто обстріляли з Бєлгородської області.
- Загалом було два прильоти. Спочатку влучили по загальноосвітній школі, а потім прямо посеред житлових будинків.
- Станом на 18:30 27 березня було відомо про 19 постраждалих. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубор розповів про постраждалих детальніше. На жаль, відомо про загиблого чоловіка. Відомо, що наймолодшому постраждалому всього лише 3 місяці.