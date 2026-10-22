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24 Канал Головні новини Росія вдарила по ринку на Харківщині: є жертви
22 жовтня, 12:18
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Оновлено - 12:46, 22 жовтня

Росія вдарила по ринку на Харківщині: є жертви та багато постраждалих

Софія Рожик

Росія вдень 22 жовтня цинічно вдарила по ринку в Лозовій на Харківщині. На жаль, є жертви.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Що відомо про атаку на Лозову

Станом на 12:16, за попередніми даними, було відомо про 2 загиблих людей і 11 постраждалих. Але о 12:33 стало відомо уже про 17 постраждалих.

На місці працюють медики, підрозділи ДСНС, правоохоронці.

Лозівська громада під ворожою атакою. Загроза зберігається. Будьте обережними!
– писав об 11:53 голова Лозівської міської територіальної громади Сергій Зеленський.

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Нагадаємо, що напередодні був удар по Коротичу на Харківщині. Там окупанти вбили літнє подружжя.

Російські окупанти фактично кожного дня атакують Харків та область. Дещо раніше, 17 жовтня, внаслідок масованої атаки в місті постраждали 15 людей. Тоді ворог бив по Харкову "Бандеролями".
 

 

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