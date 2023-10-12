Терористичний удар по Грозі: звідки окупанти випустили ракету, яка забрала 59 життів

Російські окупанти 5 жовтня завдали терористичний удар по кафе у селі Гроза. Там перебували цивільні, які прийшли на поминки за полеглим воїном. Станом на 12 жовтня вдалося встановити, звідки випустили ракету.

Олександр Фільчаков – керівник Харківської обласної прокуратури – в ефірі телемарафону заявив, що "Іскандер", який забрав життя 59 людей, випустили з території Білгородської області.

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Фільчаков додав, що більшість постраждалих внаслідок удару по кафе "Супутник" у Грозі – жінки. Всі жертви та постраждалі внаслідок терористичного удару – цивільні.

Хто надавав інформацію навідникам

Слідство вже встановило, хто допоміг окупантам завдати терористичний удар по кафе "Супутник". Це – брати Мамони: Володимир та Дмитро. Місцеві жителі розповіли, що ще під час окупації Грози вони охоче співпрацювали з росіянами, за що отримали "посади" у лавах окупаційного так званого "управління внутрішніх справ військово-цивільної адміністрації Харківської області".

Наразі правоохоронці шукають тих, з ким спілкувалися брати напередодні ракетного удару. Самі вони у той час перебували на території Білгородської області.

Вони (Мамони – 24 Канал) й до цього ракетного удару, у нас є інформація, спілкувалися по каналах зв'язку з місцевими мешканцями. Тому що під час цього ракетного удару вони перебували на території Бєлгородської області,

– мовиться у повідомленні.

Дані про поминальний обід брати отримали від місцевих або людей, які перебували у Грозі.