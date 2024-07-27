На Херсонщині під ворожий удар потрапив водій швидкої
Джерело:Херсонська ОВА
У Херсонській області автомобіль "швидкої" потрапив під ворожий удар. Внаслідок цього постраждав водій транспортного засобу.
Росіяни вкотре атакували Херсонщину зранку, 27 липня. Про це йдеться у повідомленні Херсонської ОВА.
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На Херсонщині чоловік потрапив під обстріл
Сьогодні зранку у Бериславі російський безпілотник атакував авто бригади екстреної медичної допомоги. Вибухову травму та поранення ноги дістав 42-річний чоловік,
– повідомили в ОВА.
Зазначається, що постраждалого вже госпіталізували до лікарні задля надання медичної допомоги. Наразі жодної додаткової інформації про його стан, на жаль, оприлюднено не було.До речі, оперативні деталі ворожої атаки – у нашому телеграмі.
До слова, днями російська армія завдала масованого удару реактивною артилерією по селищу Білозерка в Херсонській області. Відомо про щонайменше 2 загиблих і 5 травмованих людей. Внаслідок потужного обстрілу в Білозерці пошкоджено понад 60 будинків.