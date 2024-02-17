Росія вдарила по Слов'янську і Краматорську: багато руйнувань, уже двоє загиблих

Про ситуацію в цих містах повідомив заступник керівника Офісу Президента України Олексій Кулеба. За його словами, і в Слов'янську, і в Краматорську під завалами можуть бути люди, росіяни влучили в цивільні об'єкти.

За добу 17 лютого росіяни двічі обстріляли Куп'янськ. Там вгатили по будинку, під завалами можуть бути люди.

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Що відомо про обстріли Слов'янська і Краматорська

Олексій Кулеба написав, що окупанти продовжують масовано обстрілювати населені пункти нашої держави. Під ворожим вогнем опинилися Слов'янськ і Краматорськ.

У Краматорську росіяни поцілили ракетами у промзону та приватний сектор – імовірно, під завалами одного з будинків перебуває сім'я з 4 осіб, у тому числі два підлітка. Зруйновано 2 будинки, пошкоджено ще 23. У Слов'янську снаряд влучив у школу – під завалами можливе перебування однієї людини,

– повідомив він.

На місці влучань уже працюють представники влади, поліція і рятувальники.

Деталі від місцевої влади про наслідки ударів по Краматорську

Начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив, що росіяни завдали трьох ракетних ударів по Краматорську близько восьмої вечора.

"На місці удару по Краматорську іде рятувальна операція. Рятувальники ДСНС розбирають завали будинків. Представники міської адміністрації опитують місцевих жителів, щоб якомога швидше задовольнити нагальні потреби – передусім ідеться про будматеріали для перекриття пошкоджених будинків", – написав він.

Скільки загиблих у Краматорську

О 22:41 стало відомо про одну загиблу в Краматорську – рятувальники витягнули з-під завалів тіло жінки. Імовірно, під завалами ще дві людини (Вадим Філашкін, на відміну від Олексія Кулеби, говорив про можливих трьох людей під завалами).

Про ще одну загиблу людину повідомила речниця управління ДСНС у Донецькій області Вероніка Бахал "Суспільному Донбас". Тіло вилучили з-під завалів. Вадим Філашкін указав, що жертва – 23-річний хлопець.



Рятувальники несуть тіло загиблого в Краматорську / Фото з телеграм-каналу Вадима Філашкіна

Ситуація у Слов'янську

Голова Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях повідомив, що Слов'янськ обстріляли також близько восьмої вечора. Росіяни влучили у школу № 18, де були розташовані соціальна їдальня, пункт незламності та один із пунктів видачі гуманітарної допомоги.

Наслідки удару по Слов'янську 17 лютого 2024 / Фото "Суспільне Донбас"

Наразі триває рятувальна операція.

ДСНС розбирає завали у Слов'янську після обстрілів: дивіться відео

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