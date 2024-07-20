Росія вдарила по залізниці на Харківщині: є зміни у русі поїздів

Російські війська завдали удару по залізниці на Харківщині у ніч на 20 липня. Внаслідок ворожої атаки є поранені.

Також пошкоджено будівлі та рухомий склад. Окрім того, внаслідок ворожої атаки, була ушкоджена контактна мережа на виїзді з Харкова.

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Що відомо про удар по залізниці на Харківщині

В Укрзалізниці повідомили, що уночі Росія атакувала залізницю Харківщини. Внаслідок ворожої атаки 4 співробітники компанії отримали поранення. На щастя, вони виявилися незначними. Також ушкоджені будівлі та рухомий склад.

Окрім того, через наслідки ударів, була ушкоджена контактна мережа на виїзді з самого Харкова й поїзди сполученням Київ-Харків 63 та 719 очікували на усунення наслідків. Вночі рух поновили, поїзди прямують до столиці,

– мовиться в повідомленні компанії.

Там додали, що є затримка у руху Інтерсіті до Краматорська.

"Залізничники зібрали всю інформацію про пересадки пасажирів: традиційно – виконаємо задачу та довеземо кожного, в тому числі із пересадками на міжнародний рейс до Хелма", – зазначили в Укрзалізниці.

Які відбулися зміни в русі

На частину пасажирів будуть очікувати їхні поїзди, іншу частину для швидкості та зручності – відвезуть резервними мікроавтобусами.

Вже о 9:30 в Укрзалізниці повідомили, що пересадка для пасажирів нічних рейсів з Харкова була успішно завершена. Втім, колійні роботи в місцях обстрілів тривають.

Наразі низка поїздів прямують із затримкою внаслідок пошкоджень інфраструктури. Оновлення статусу можна дізнатися на порталі Укрзалізниці

Якщо ви зараз на борту одного з цих поїздів і маєте подальшу пересадку, зверніться, будь ласка, до провідника або стюарда – наші диспетчери зараз оркеструють всі потрібні стиковки,

– зазначили в Укрзалізниці.

В компанії також зауважили, що рейси в напрямку Краматорська все ще очікують на дозвіл продовжити рух, через це вони прибуватимуть із значною затримкою. Те саме стосується і зворотного рейсу з Краматорська, відправка якому буде можливою пізніше.

Зауважимо, що під час нічної атаки 20 липня було атаковано низку енергооб'єктів України. Зокрема, російські БпЛА атакували об'єкти оператора системи передачі електроенергії в Полтавській, Сумській і Чернігівській областях.