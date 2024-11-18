Росія вдарила по житлових будинках в Одесі: є загиблі та поранені
Удень 18 листопада росіяни завдали балістичного удару по цивільній інфраструктурі Одеси. На жаль, черговий злочин ворога проти мирного населення не минувся без наслідків.
Відомо, що внаслідок атаки вже є жертви та постраждалі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Одеську обласну військову адміністрацію.
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Що відомо про удар по Одесі
Російські терористи здійснили ракетну атаку на Одесу. Є жертви та поранені,
– ідеться в повідомленні ОВА.
Крім вищезгаданого, згідно з оприлюдненою інформацією, внаслідок ворожого удару пошкоджена цивільна інфраструктура, зокрема житлові будинки. Станом на 12:34 це вся відома інформація про злочин, вчинений ворогом проти мирного населення.
Також даних про кількість загиблих і поранених наразі вказано не було. Керівник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер додав, що інформація щодо цього доповнюватиметься.
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До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.
Нагадаємо, тривогу по всій Одеській області оголосили ще об 11:13. Повітряні сили попереджали про можливе застосування балістики ворогом. Вже об 11:58 з'явилися перші повідомлення про вибухи. Гучні звуки у місті також підтвердив і міський голова Одеси Геннадій Труханов.