Росія вдарила ракетою по п'ятиповерхівці у Прилуках: людей дістають з-під завалів
Російська армія вранці 7 жовтня завдала ракетного удару по Прилуках на Чернігівщині. Внаслідок атаки боєприипас влучив у п'ятиповерховий житловий будинок в одному з мікрорайонів міста.
Про це повідомляє кореспондентка Суспільного, яка перебувала безпосередньої на місці удару. Згодом інформацію підтвердили й у ДСНС.
Що відомо про удар?
Російські війська 7 жовтня атакували Прилуки на Чернігівщині. За попередньою інформацією, ворог поцілив ракетою у п'ятиповерховий житловий будинок в одному з мікрорайонів міста.
Наслідки удару / ДСНС
Попередньо, вже відомо про загиблих і поранених. Зараз всі служби залучені, триває розбір завалів.
Зауважте, оперативно про повітряні тривоги, ракетну загрозу чи від ударних БпЛА, а також про наслідки російських атак ви можете прочитати в телеграмі 24 Каналу.
Нагадаємо, під час масованої ракетно-дронової атаки вранці 7 жовтня російські війська завдали удару по Кременчуку на Полтавщині. Унаслідок атаки зафіксовано влучання у житловому районі міста.
Значних пошкоджень зазнала ціла група багатоповерхових будинків. Також пошкоджені приватні будинки, вибиті вікна, понівечені фасади та конструктивні елементи будівель. Внаслідок удару пошкоджені й автомобілі, що перебували поруч із місцями влучань.
Крім того, росіяни вдарили по одному з підприємств у Кременчуцькому районі. На місцях працюють медики, рятувальники, комунальні та інші міські служби, які фіксують пошкодження та допомагають мешканцям.