Йдуть серйозні випробування, – експерт розібрав особливості ракети "Циркон", якою атакували Київ

Росіяни вночі 24 січня здійснили чергову масовану атаку по Україні. Під ударом дронів і ракет знову був Київ, по якому ворог, зокрема запустив "Циркон". Ці ракети росіяни застосували саме зараз з певною метою.

Про це у розмові з 24 Каналом розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан, наголосивши на перевагах і недоліках російських ракет "Циркон". Також у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що росіяни проти ночі 24 січня вдарили по українській території двома протикорабельними ракетами 3М22 "Циркон", випустивши їх з окупованого Криму.

У чому небезпечність "Циркона"?

Світан зазначив, що росіяни використовують технологію прямоточного повітряного двигуна понад півсотні років і вона застосовувалась на різних типах ракет.

А ось гіперзвуковий прямоточний двигун, який встановлений на "Цирконі", – це дуже велика проблема. Адже підтримувати горіння, реактивний струмінь на гіперзвукових швидкостях дуже складно. Росіяни довго поралися з гіперзвуковим двигуном, який на великих висотах може розвивати швидкість приблизно 8 – 9 махів,

– пояснив військовий експерт.

На бойове чергування ракета "Циркон" стала у росіян нещодавно. Також ще не можна говорити, як зауважив полковник ЗСУ в запасі, що вони випускають серійні партії цих ракет.

"Ще йдуть серйозні випробування, передсерійні, тому що ракета ще сира за механізмом запуску. Пускають їх переважно з кораблів, які обладнані пусковими установками. Також система наведення у неї така, щоб працювати по кораблях, по несучих групах", – наголосив він.

Зверніть увагу! Експерт з авіації Костянтин Криволап припустив, що використання ракети "Циркон" по Києву є нелогічним, адже це – протикорабельна ракета. Проте, на його думку, одна з причин, чому ворог застосував цю зброю, полягає у тому, що у нього дефіцит, зокрема, балістичних ракет. Тому противник запускає те, що має в наявності, навіть "якщо це озброєння створювали під інші завдання".

"Циркон" не має високоточного наведення, і на таких швидкостях воно і неможливе. Тому з погляду застосування по точковому об'єкту є неефективною. Проте росіяни використовують, на думку військового експерта, її або для психологічного тиску, коли проходять переговори. Або, імовірно, досі тривають випробування, і "Циркони" перевіряють за деякими позиціями.

Чому ворог застосовує "Циркони" не масово?

"Для того, щоб цю ракету не витрачати на полігоні, ворог намагається її випробувати на об'єктах в Україні, готуючись до цього. Об'єкт, по якому летіла ракета "Циркон", перебуває під прицілом російських спецслужб", – підкреслив Роман Світан.

Поруч з ними обов'язково мали "висіти" розвідувальні безпілотники. І українським спецслужбам, як зауважив він, треба звернути увагу саме на те місце, тому що росіянам необхідний зворотний зв'язок для коригування подальших дій. І вони залучатимуть усіх їхніх агентів усередині України для здійснення фото та відеопідтвердження.

Ці ракети, на думку полковника ЗСУ в запасі, застосовують по одній, а не б'ють ними залпом, масовано, адже росіяни наразі доводять "Циркон" до ладу. Тому що ця ракета не точна та не потрапляє туди, куди має влучати. Проте вона й не могла потрапити точно у ціль, тому що це з технічного погляду практично неможливо.

Що відомо про масовану атаку 24 січня?