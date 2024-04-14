Росія вдарила "Шахедами" по інфраструктурі Харкова

Російські війська продовжують завдати удари по містах України, наражаючи на небезпеку мирних людей. Зокрема, під прицілом вчергове був Харків.

У ніч проти неділі, 14 квітня, окупанти випустили щонайменше два дрони типу "Шахед" по Харкову. У місті чули вибухи, влада закликала спускатися жителів в укритті. Водночас протиповітряна оборона – також не дрімала.

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Нічний удар по Харкову

Голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов подякував ППО за роботу. Крім того, посадовець уточнив, що ціллю загарбників була саме критична інфраструктура.

Після півночі окупанти вдарили щонайменше двома "Шахедами" по Харкову. Знову ціль – критична інфраструктура. Окремо дякуємо силам ППО. Станом на зараз (07:05, 14 квітня – 24 Канал) інформація про постраждалих не надходила,

– йдеться у повідомленні.

Додамо, що повітряну тривогу в Харкові оголосили 23:06 (13 квітня), відбій пролунав близько 01:22 (14 квітня). Повітряні сили попереджали про дрони, що летять у бік Харківської, Сумської та інших областей. ЗМІ інформували про два вибухи: обидва – близько 00:25.

Ворог не припиняє терор

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк розповідав, що протиповітряна оборона України виснажується концентрованими хвилями російських бомбардувань. Його слова цитували міжнародні ЗМІ. За словами представника ОП, Москва придумала нову тактику атак на електростанції. Росіяни випускають від 10 до 12 ракет одночасно, аби обійти системи Patriot та інші ракетні щити.

У ніч проти 11 квітня загарбники вдарили по Київській області, знищивши Трипільську ТЕС. Спалахнула масштабна пожежа в турбінному цеху. Відповідна теплоелектростанція була найпотужнішою на Київщині. Вона забезпечувала понад 50% генерації в регіоні.

Українські посадовці констатували, що ведуть перемовини з партнерами стосовно нових систем протиповітряної оборони. Міністр енергетики Герман Галущенко заявляв, що одним із пріоритетів зараз є захист Дністровської ГЕС, яку вже неодноразово намагався атакувати ворог.