Не лише українські сім-карти: як ще Росія намагається вдосконалити іранські "Шахеди"

Британська розвідка розповіла, як Росія вдосконалює іранські "Шахеди". Зокрема, окупанти з середини 2023 року могли доповнити іранські дрони зброєю, виготовленою на своїх заводах.

Раніше Україна виявила у "Шахеді", яким атакувала Росія, українську сім-карту. Британська розвідка повідомила, що це не єдині зміни, до яких вдається ворог.

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Як Росія модернізує "Шахеди"

Розвідники пригадали, що наприкінці листопада 2023 року з'явилась інформація, що збитий російський дрон був оснащений українською сім-картою та 4G-модемом.

Ймовірно, це російська імпровізована модифікація для покращення наведення в реальному часі за допомогою веж стільникового зв'язку, щоб зменшити залежність від супутникової навігації,

– пояснили у Міноборони Британії.

Також вони зазначили, що це може бути спробою ворогів послабити українські засоби радіоелектронної боротьби.

Окрім того, розвідники повідомили, що Кремль деякі інші безпілотники типу "Шахед" пофарбував у чорний колір. Вночі це ускладнило візуальну ідентифікацію дронів.

Британські розвідники зауважили, що Росія все частіше використовує "Шахеди" у масованих атаках, щоб подолати українську ППО, однак Україна продовжує успішно збивати більшість із них.

Як Росія удосконалює "Шахеди"

На початку грудня експерт з авіації Богдан Долінце розповів, що Росія добудувала завод, де роблять часткову збірку "Шахедів". Це дозволяє їм зменшити навантаження на Іран та збільшувати обсяг виробництва дронів.

Щодо українських сім-карток, то їх використання дозволяє окупантам продовжувати політ "Шахеда" навіть у випадку заглушеного сигналу GPS або є підмінених даних.

Окрім того, повідомляли, що нібито окупанти застосували "Шахед" із термобаричним боєприпасом усередині. Військовий експерт Олег Жданов пояснював, що від такого дрона важко сховатись. Адже мовиться про підривну суміш, яка детонує, викликає величезну температуру та хвилю, що розриває внутрішні органи людини.

У ніч проти 6 грудня Росія атакувала Україну 48 дронами-камікадзе типу "Шахед". Наші військові збили 41 ворожу ціль.