Росіяни поцілили у гуртожиток в Херсоні, коли люди ще спали: є загиблі та поранені

Російська армія вночі обстріляла житлові квартали Херсона. На жаль, унаслідок удару є загиблі та постраждалі.

Ворожий удар стався близько 3:40 21 вересня. Росія поцілила у будівлю гуртожитку, коли люди ще спали.

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Окупанти вдарили по Херсону

Як стало відомо, вночі Росія вкрила вогнем житлові квартали Херсона. Загарбники поцілили у будівлю гуртожитку, коли люди ще спали.

Станом на цю годину відомо про двох загиблих мирних жителів. Їхні особи зараз встановлюються.

61-річна херсонка госпіталізована у важкому стані. До лікарні доправили двох жінок 44 і 57 років, а також 49-річного чоловіка. У них травми середньої важкості.

Окрім цього, 81-річна жителька отримала медичну допомогу на місці.

Згодом в ОВА уточнили, що загиблі внаслідок нічного російського терору – двоє чоловіків віком 29 і 41 рік. Вони перебували всередині гуртожитку, в який поцілили окупанти.

Станом на 8:30 відомо, що троє людей загинуло – два чоловіка та жінка. Поранених – п’ять цивільних людей. На місці працюють правоохоронці та відповідні служби. Триває розбір завалів.

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