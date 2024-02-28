Шпигунство, кібератаки й міграція: розвідка Італії попередила про гібридну війну Росії проти ЄС
Джерело:Ansa
Італійська розвідка повідомляє, що Росія веде гібридну війну проти їхньої країни. Для цього вона використовує дезінформацію, кібератаки та нелегальну міграцію.
Росія намагається дестабілізувати ситуацію у Європі перед виборами, що мають відбутися незабаром. Країна-агресорка активно проводить операції.
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Атаки Росії
У своїй щорічній доповіді парламенту 28 лютого розвідувальні служби Італії повідомили, що країна-агресорка веде гібридну війну проти Італії – за допомогою шпигунства, кібератак, дезінформації та використання міграційних потоків. Таким чином Росія хоче вплинути на майбутні вибори у Європі.
Росія є найактивнішим гравцем у гібридних кампаніях на шкоду Італії та всьому Заходу,
– зазначила розвідка у звіті.
Міністр кабінету міністрів Альфредо Мантовано заявив, що останній епізод російської дезінформації стосувався протестів фермерів проти зеленої та сільськогосподарської політики ЄС й Італії.
Операції проти Європи
- Британська розвідка повідомляла, кремлівський диктатор хотів підірвати єдність Європи через вплив на енергетику. Для цього він скорочував потоки газу до Європи, обмежуючи трубопровідний експорт та змінюючи умови оплати.
- Британський Королівський Об'єднаний інститут оборонних досліджень (RUSI) проаналізував діяльність російських шпигунів на Заході. Зазначається, що пріоритетом для російських шпигунів є підготовка до конфлікту не лише через крадіжку секретів, а й шляхом розширення тріщин усередині НАТО, підриву підтримки України в Америці та Європі та розмивання впливу Заходу на Глобальному Півдні.
- На Заході все частіше переконують, що Владімір Путін не зупиниться на Україні. На думку багатьох політиків, Росії необхідно 2 – 3 роки після завершенні війни в Україні для відновлення армії, після чого вона знову може піти з війною, однак вже на країни НАТО.