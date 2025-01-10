Майор ЗСУ пояснив, чому Росія робить вкиди нібито не зацікавлена припиняти активні бойові дії

Аналітики Інституту вивчення війни стверджують, що російське військове командування наполягає на посилені бойових дій в Україні. Це доволі дивна риторика, адже активно тривають дискусії про мирні перемовини. Така позиція Росії може бути маніпуляцією і мати приховані мотиви.

Про це 24 Каналу розповів майор ЗСУ, ведучий, журналіст Єгор Чечеринда, зазначивши, що війна це мистецтво обману. Все те, про що говорить ворог не обов'язково є правдою.

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Яке завдання у росіян

Єгор Чечеринда зазначив, що росіяни намагаються залякати українців, стверджуючи, що вони начебто мають ще достатньо сил для введення війни.

За даними нашої розвідки, в армії противника не все так добре, як Росія намагається подати. Російська оборонна промисловість та економіка перебувають не в найкращому стані.

Важливо! Російська економіка, яка тимчасово відновила зростання після початку вторгнення в Україну, стикається з дедалі серйознішими проблемами. Санкції, ослаблення рубля, висока інфляція та скорочення інвестицій у ключових галузях підривають її стабільність. Економісти попереджають, що ці виклики, у поєднанні з потенційним падінням цін на нафту, можуть спричинити серйозні труднощі вже у 2025 році.

На думку майора ЗСУ, росіяни, погрожуючи продовженням бойових дій, намагаються досягти якихось успіхів до зустрічі Владіміра Путіна з Дональдом Трампом після його інавгурації, яка має відбутися 20 січня 2025 року.

Напевно, до цієї дати Росія хоче мати якісь досягнення в Донецькій чи в Луганській областях, адже ці території на 100% не окуповані. Так само як і значна територія Запорізької та Херсонської областей,

– підкреслив він.

Росії бракує сил

Чечеринда також зауважив, що росіянам не вистачає сил, щоб відвоювати власні території у Курській області. Операція Збройних Сил України триває там уже 6 місяців.

Нагадаю, ми зайшли на Курщину, щоб створити буферну зону, аби не було вторгнення на Сумщину, Чернігівщину та Харківщину,

– сказав майор ЗСУ.

Він підсумував, що реальних масштабних здобутків у росіян за час не лише повномасштабного вторгнення, але й з 2014 року немає.

"Луганщину та Донеччину росіяни намагаються повністю окупувати вже 11 років. Їм досі цього не вдалося, то про які успіхи можна говорити. Треба тримати стрій і вірити в перемогу (ЗСУ – 24 Канал), не піддаючись на провокації ворога", – наголосив Єгор Чечеринда.