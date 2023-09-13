Отримали всі 199 паспортів найманців, – Макарук пояснив, як Росія вербує кубинців

Росія відчайдушно намагається поповнити особовий склад для війни в Україні. Людей вербують по всьому світу, зокрема на Кубі.

Громадський діяч, військовослужбовець ЗСУ та речник InformNapalm Михайло Макарук розповів 24 Каналу, як вдалось отримати паспорти 199 найманців.

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За його словами, усе почалося з візиту на Кубу Ніколая Патрушева, секретаря ради безпеки Росії. Саме він налагодив канал постачання кубинських бойовиків – першу когорту відправили в Смоленськ.

Українські хакери зламали пошту "воєнкора", дотичного до вербування, і знайшли листування з жінкою з "туристичної агенції". Вона супроводжувала найманців з Куби до Росії.

Спрацювала "тонка психологія російської душі"

Тоді нібито від імені цього "воєнкора" жінці написали з проханням надіслати всі паспорти бойовиків одним файлом. Коли вона відповіла, що все є в листуванні, хакери використали "тонку психологію російської душі" – хамство й погрози відправити рідних на "СВО".

Ми отримали всі 199 паспортів кубинських найманців, яких Росія забрала,

– зазначив Макарук.

Ці дані передали центру "Миротворець", їх порозносили ЗМІ. Головна мета – зацікавити Інтерпол.

Кубинська історія дуже показова

Як виявилось, не по такі великі гроші поїхали кубинські найманці. Їм давали такі "пільги", як-от можливість проживання в Росії, отримання громадянства, вступ дітей у місцеві виші.

Низький рівень життя на Кубі змушує людей шукати навіть такі сумнівні перспективи. Однак не лише там.

"Дєдушка Патрушев ще їздив у М'янму, тому треба загострити вушка на макушці", – додав Макарук.

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