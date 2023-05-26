Росія вербує населення в Придністров'ї: до яких провокацій вдаються ворожі спецслужби

Росія намагається вербувати населення в Придністров'ї у свою армію. Для цього ворожі спецслужби часто вдаються до різноманітних провокацій.

Про це 24 Каналу розповів журналіст із Молдови Володимир Тхорик. Раніше повідомлялось про те, що Молдова посилює на кордоні заходи безпеки.

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Провокації ворожих спецслужб

Тхорик зазначив, що ворожі спецслужби вдаються до провокацій, аби мобілізувати населення. Нещодавно там буцімто затримали групу українських диверсантів, яка ніби-то хотіла вбити так званого президента Придністров'я. Хоча ніякого сенсу в цьому немає.

Раніше будівлю спецслужб у Придністров'ї ніби-то обстріляли з гранатомета. За розслідування журналіста, сліди цього "терору" ведуть до ФСБ. Загалом Придністров'я курується з Росії саме з ФСБ. Ось такі провокації використовують росіяни, аби залякувати населення й затягувати його у свою армію.

Ми проводили розслідування, і я намагався завербуватись в армію Росії, яка перебуває в Придністров'ї, й мене були готові прийняти за зарплату в 600 доларів у місяць. Люди розповідали, що у 2022 році в розпал війни в Україні, вони вербували людей за розклеєними на стовбах оголошеннями,

– зауважив журналіст із Молдови.

Тхорик про те, до яких провокацій удаються ворожі спецслужби, аби вербувати населення: дивіться відео

Вербування решти жителів Молдови

Крім того, росіяни намагались вербувати у свою армію громадян Молдови з підконтрольною Кишиневу території. Переважно тих, у кого є російський паспорт. Загалом на території Придністров'я фактично є три армії – "армія Придністров'я", російські "миротворці" та російська регулярна армія.

Цікаво, що у "президента" Придністров'я є ще й українське громадянство, як і в інших "бандитів" з цієї окупованої території. Завдяки їм вони можуть їздити у Європу, навіть відкривати там бізнес.

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