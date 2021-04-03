Росія везе до кордону з Україною військову техніку, маскуючи номери, – розслідувачі

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Росія перекидає до кордону з Україною свою військову техніку. Однак номерні знаки маскують. Ймовірно, для того, щоб приховати приналежність до військового округу.

Джерело:

CIT

Розслідувачі стверджують про перекидання російської техніки, опираючись на відео, які 1 та 2 квітня з'явилися в мережі.

До речі Кулеба обговорив нарощування російських військ з очільницею ОБСЄ

Росія везе військову техніку

На відео показані вантажівки, що буксирують гаубиці "Мста-Б" в Ростовській області.

  1. У першому ролику людина, яка знімає, говорить, що "номери регіону прикриті",
  2. У другому видно – на вантажівках синьою плівкою або ізолентою заклеєні держномери. Цей код на цивільних номерних знаках вказує на регіон, а на військових – приналежність до військового округу Росії.

Нам вдалося встановити, що і перше, і друге відео зняті в районі Ростова-на-Дону на трасі М4, яка на північ від місця зйомки проходить поблизу кордону з Україною,
– мовиться у розслідуванні.

Що цьому передувало


Російська техніка біля кордону з Україною / Інфографіка 24 каналу