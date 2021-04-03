Росія везе до кордону з Україною військову техніку, маскуючи номери, – розслідувачі

Росія перекидає до кордону з Україною свою військову техніку. Однак номерні знаки маскують. Ймовірно, для того, щоб приховати приналежність до військового округу.
Джерело:CIT
Розслідувачі стверджують про перекидання російської техніки, опираючись на відео, які 1 та 2 квітня з'явилися в мережі.
До речі Кулеба обговорив нарощування російських військ з очільницею ОБСЄ
Росія везе військову техніку
На відео показані вантажівки, що буксирують гаубиці "Мста-Б" в Ростовській області.
- У першому ролику людина, яка знімає, говорить, що "номери регіону прикриті",
- У другому видно – на вантажівках синьою плівкою або ізолентою заклеєні держномери. Цей код на цивільних номерних знаках вказує на регіон, а на військових – приналежність до військового округу Росії.
Нам вдалося встановити, що і перше, і друге відео зняті в районі Ростова-на-Дону на трасі М4, яка на північ від місця зйомки проходить поблизу кордону з Україною,
– мовиться у розслідуванні.
Що цьому передувало
- Росія й раніше стягувала військову техніку до кордону з Україною. Мовляв, для навчань.
- Проте українська розвідка попередила, що Москва планує ескалацію конфлікту на Донбасі та намагатиметься проникнути вглиб України.
- Крім того, Росія вже звозить до окупованого Криму самохідні артилерійські установки, бронетранспортери, військові вантажівки.
- У США пообіцяли, що не залишать Україну на одинці у разі російської агресії.