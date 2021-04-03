Росія везе до кордону з Україною військову техніку, маскуючи номери, – розслідувачі

Росія перекидає до кордону з Україною свою військову техніку. Однак номерні знаки маскують. Ймовірно, для того, щоб приховати приналежність до військового округу.

Розслідувачі стверджують про перекидання російської техніки, опираючись на відео, які 1 та 2 квітня з'явилися в мережі.

До речі Кулеба обговорив нарощування російських військ з очільницею ОБСЄ

Росія везе військову техніку

На відео показані вантажівки, що буксирують гаубиці "Мста-Б" в Ростовській області.

У першому ролику людина, яка знімає, говорить, що "номери регіону прикриті", У другому видно – на вантажівках синьою плівкою або ізолентою заклеєні держномери. Цей код на цивільних номерних знаках вказує на регіон, а на військових – приналежність до військового округу Росії.

Нам вдалося встановити, що і перше, і друге відео зняті в районі Ростова-на-Дону на трасі М4, яка на північ від місця зйомки проходить поблизу кордону з Україною,

– мовиться у розслідуванні.

Що цьому передувало

Росія й раніше стягувала військову техніку до кордону з Україною. Мовляв, для навчань.

Проте українська розвідка попередила, що Москва планує ескалацію конфлікту на Донбасі та намагатиметься проникнути вглиб України.

Крім того, Росія вже звозить до окупованого Криму самохідні артилерійські установки, бронетранспортери, військові вантажівки.

У США пообіцяли, що не залишать Україну на одинці у разі російської агресії.